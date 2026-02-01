ТСН у соціальних мережах

Специфічний досвід у -20°C: мобілізований письменник про перші тижні у ЗСУ

Письменник Андрій Любка склав присягу і поділився враженнями від служби.

Андрій Любка про життя на БЗВП

Відомий український письменник і волонтер Андрій Любка, який добровільно мобілізувався до лав ЗСУ, поділився своїм першим досвідом у війську.

Про це він написав у своєму Facebook.

Любка зазначив, що сьогодні, 1 лютого, уже склав присягу.

«Йде другий тиждень на службі. Поволі звикаюся з новим життям на БЗВП і реально крутим колективом», — каже письменник.

Умови й ставлення він називає хорошими і «значно кращими, ніж очікував». Харчування й матеріальне забезпечення теж хороші.

«А черевики, шкарпетки й зимовий спальник від ЗСУ — взагалі топ, дуже ними задоволений. Обтяжливими є хіба погодні умови, бо при -20 жити в наметі посеред лісу — це специфічний досвід. Але маємо пічку й рубаємо дрова, так що без особливих проблем», — розповідає письменник.

Любка зізнається, що найважче — через розлуку з коханою й дітьми.

«Іноді прокидаюся перед підйомом і хочеться за звичкою обійнятися, але побратими можуть не зрозуміти. Загалом почуваюся на своєму місці», — підсумував він.

Раніше український письменник, музикант і громадський діяч Сергій Жадан розкрив деталі своєї служби в «Хартії».

