Специфічний досвід у -20°C: мобілізований письменник про перші тижні у ЗСУ
Письменник Андрій Любка склав присягу і поділився враженнями від служби.
Відомий український письменник і волонтер Андрій Любка, який добровільно мобілізувався до лав ЗСУ, поділився своїм першим досвідом у війську.
Про це він написав у своєму Facebook.
Любка зазначив, що сьогодні, 1 лютого, уже склав присягу.
«Йде другий тиждень на службі. Поволі звикаюся з новим життям на БЗВП і реально крутим колективом», — каже письменник.
Умови й ставлення він називає хорошими і «значно кращими, ніж очікував». Харчування й матеріальне забезпечення теж хороші.
«А черевики, шкарпетки й зимовий спальник від ЗСУ — взагалі топ, дуже ними задоволений. Обтяжливими є хіба погодні умови, бо при -20 жити в наметі посеред лісу — це специфічний досвід. Але маємо пічку й рубаємо дрова, так що без особливих проблем», — розповідає письменник.
Любка зізнається, що найважче — через розлуку з коханою й дітьми.
«Іноді прокидаюся перед підйомом і хочеться за звичкою обійнятися, але побратими можуть не зрозуміти. Загалом почуваюся на своєму місці», — підсумував він.
Раніше український письменник, музикант і громадський діяч Сергій Жадан розкрив деталі своєї служби в «Хартії».