У "Дії" запустять три нові послуги: що зміниться для українців

Додаток "Дія"

Міністерство цифрової трансформації запустить три нові сервіси на порталі «Дія»: спрощене бронювання працівників, автоматизація податкових знижок та мапа інтернет-провайдерів, що працюють під час блекаутів.

Про деталі майбутніх оновлень повідомила заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль у колонці для «РБК-Україна».

Швидке бронювання у «Дії»

До кінця березня 2026 року на порталі «Дія» з’явиться інструмент для підприємств оборонно-промислового комплексу та компаній, критично важливих для ЗСУ. Вони зможуть бронювати працівників на термін до 45 днів, навіть якщо у тих є невирішені питання з військовим обліком (некоректні дані або перебування у розшуку).

Також оновлення дозволить керівникам критично важливих підприємств продовжувати чинне бронювання для груп співробітників у кілька кліків. Це допоможе уникнути анулювання статусів під час переоформлення документів.

Автоматизація податкової знижки та декларацій

Фіскальний напрям поповниться послугою «Податкова декларація про майновий стан і доходи». Система автоматично підтягуватиме дані з реєстрів про доходи, майно та сплачені податки.

Крім того, у «Дії» з’явиться спрощений механізм отримання податкової знижки. Система самостійно аналізуватиме дані про витрати на навчання, іпотеку або благодійність і повідомлятиме користувачу суму, яку держава може йому повернути.

Мапа інтернету на випадок блекаутів

Для забезпечення зв’язку під час відключень світла запускається «Мапа провайдерів». Сервіс працюватиме у два етапи:

Перший етап — провайдери вносять на портал дані про адреси, де мережі побудовані за технологією xPON і гарантовано працюють понад 72 години без електроенергії.

Другий етап — користувачі застосунку зможуть бачити ці точки на карті, порівнювати провайдерів та подавати заявки на підключення.

Якість інформації контролюватимуть через систему відгуків. Якщо заявлена автономність мережі не відповідатиме дійсності, користувачі зможуть залишити скаргу безпосередньо в «Дії».

