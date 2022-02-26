В Чернігові війська РФ обстріляли дитячий садок: фото

У будівлі була пожежа, вибити вікна та зруйновані стіни.

В місті Чернігів окупаційні війська РФ обстріляли дитячий садок.

На опублікованих фото очевидців видно, що у будівлі була пожежа, вибиті вікна та зруйновані стіни.