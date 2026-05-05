В Україні оголошено повітряну тривогу: що відомо (мапа)

Повітряна тривога / © Associated Press

Реклама

У вівторок, 5 травня, у Києві та низці областей України оголошено повітряну тривогу. «Почервоніло» пів країни, окрім західних ы деяких південних регіонів.

Про це стало відомо з мапи тривог.

Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з Брянська. Зауважимо, що окрім того, в деяких регіонах фіксували російські безпілотники, зокрема в Сумській, Миколаївській і Кіровоградській областях.

Реклама

Мапа тривог станом на 15:50 вівторка, 5 травня

Нагадаємо, вночі проти 5 травня російська армія атакувала Україну 11 балістичними ракетами та запустила майже 150 БпЛА. Представник ПС ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що «лише одну ракету вдалося перехопити». Окрім того, дві ракети не дісталися своїх цілей.

Зокрема, чотири ракети вдарили одна за одною по рятувальниках у Полтавській області. В момент атаки, вже після відбою тривоги, вони працювали на місці ударів БпЛА по об’єкту газовидобування. Двоє пожежників загинуло, а 23 дістали поранення.

Дата публікації 14:00, 05.05.26 Кількість переглядів 10 Рятувальники відзняли удар по них на Полтавщині! Ракета вгатила вже після відбою тривоги

Новини партнерів