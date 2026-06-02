Вихід на кордони 1991 року військовим шляхом можливий: неочікувана заява Тараса Чмута

Тарас Чмут вірить у повернення України до кордонів 1991 року / © ТСН.ua

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Голова фонду «Повернись живим» Тарас Чмут вважає, що Україна має шанс повернути кордони 1991 року військовим шляхом.

Про це він сказав в інтерв’ю Новинам.LIVE.

Журналістка запитала Чмута, що буде найкращими домовленостями для України.

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«Кордони 1991 року», — відповів голова «Повернись живим».

На запитання, чи дійсно він вірить у сказане, Чмут відповів: «На рівні домовленостей — ні. На рівні силового вирішення конфлікту — так, бо й зараз це видається можливим. Звісно, якщо росіяни не почнуть ефективно воювати, бо наразі вони неефективно воюють. І якщо ми не втратимо підтримку з боку європейських партнерів, у якійсь мірі Сполучених Штатів. І якщо не буде якихось інших глобальних катаклізмів, катастроф, воєн».

Також він закликав не забувати про фактор ядерної зброї, який, на його думку, залишається одним із ключових ризиків і «яку росіяни наразі не застосовували».

Нагадаємо, сьогодні ввечері Володимир Зеленський попередив про загрозу нового масованого обстрілу України найближчої ночі.

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