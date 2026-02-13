6 найкорисніших видів яблук для травлення, серця та рівня цукру

Яблука / © Pixabay

Яблука — не просто сезонний фрукт, а доступне джерело клітковини та антиоксидантів, які підтримують здоров’я серця, кишківника та стабільний рівень цукру в крові. Дослідження свідчать, що окремі сорти можуть мати вираженіший вплив на ці показники.

Про це повідомило видання verywellhealth.

Red Delicious

Середнє яблуко цього сорту містить близько 5 г клітковини — це понад 17% добової норми. Також у ньому приблизно 22 г цукру та 29 г вуглеводів — менше, ніж у деяких інших солодких червоних яблуках.

Red Delicious багаті на антиоксиданти, зокрема кверцетин, який пов’язують зі зменшенням запалення та ризику серцево-судинних захворювань.

Гала

Одне середнє яблуко містить близько 4 г клітковини. В одному з досліджень люди, які щодня протягом шести тижнів їли по три яблука сорту Гала, мали в середньому на 17% нижчий рівень С-реактивного білка (СРБ) — маркера запалення — порівняно з тими, хто не споживав цей фрукт. Підвищений СРБ асоціюється з ризиком серцевих хвороб, діабету 2 типу та хвороби Альцгеймера.

Фудзі

Сорт Фудзі також містить близько 4 г клітковини. Пектин у цих яблуках виконує роль пребіотика — підтримує баланс корисних бактерій у кишківнику та довше зберігає відчуття ситості.

Дослідження показало, що вживання двох яблук Фудзі щодня протягом тижня підвищує рівень ферментів, пов’язаних із антиоксидантним захистом організму.

Ханікрісп (Honeycrisp)

Середнє яблуко містить приблизно 3 г клітковини. Цей сорт відомий високим вмістом фенольних антиоксидантів, які можуть уповільнювати процеси старіння та знижувати ризик серцевих захворювань.

Ханікрісп також містить флоридзин — сполуку, яку пов’язують із потенційною здатністю зменшувати засвоєння глюкози та підтримувати контроль рівня цукру в крові.

Ренетта Канада

Містить близько 2,6 г клітковини. У рандомізованому дослідженні вживання двох яблук цього сорту щодня протягом восьми тижнів було пов’язане зі зниженням загального холестерину та ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ).

Розчинна клітковина може допомагати запобігати утворенню атеросклеротичних бляшок.

Гренні Сміт (Granny Smith)

Одне середнє яблуко містить близько 2,5 г клітковини. Цей сорт має один із найнижчих показників вмісту цукру серед яблук. Половина плоду містить близько 10 г цукру та 14 г вуглеводів, що робить його популярним вибором для людей, які контролюють рівень глюкози в крові.

Як додати більше яблук до раціону

Яблука можна вживати як самостійну закуску або поєднувати з горіховою пастою чи сиром. Їх додають до салатів, випічки, подають тушкованими до м’ясних страв або супів. Фахівці радять їсти яблука разом зі шкіркою, адже саме там міститься значна частина клітковини та антиоксидантів.

Зберігати плоди можна в холодильнику — так вони довше залишатимуться свіжими.

Хоча алергія на яблука трапляється рідко, у деяких людей можливий синдром оральної алергії — свербіж або набряк у роті та горлі після вживання. У такому разі варто звернутися до лікаря.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, де ховається клітковина та які продукти варто додати в раціон уже сьогодні.