Як швидко подолати тривожність: лікарка назвала несподіваний метод

Тривожність

Щоденний стрес та незрозуміла тривожність стали проблемою для багатьох сучасних людей. Проте британська лікарка знайшла несподіване рішення, яке допоможе полегшити нервове напруження без ліків. Вона назвала особливий вид солодощів, який є ключем до спокою.

Про це пише The Mirror.

Сімейна лікарка Радж Арора розповіла, як можна впоратися з тривогою та жахливими симптомами, які з нею пов’язані. За її словами, кислі солодощі можуть допомогти у цьому.

«Це те, що насправді допомагає, якщо ви відчуваєте тривогу. Ідея, що лежить в основі цього, полягає в сенсорному досвіді. Вживання кислих солодощів заспокоїть вас, відволіче від нападу тривоги, який у вас виникає і, ніби, „переключить“ вашу увагу на інше», — пояснила Радж.

Водночас лікарка попередила, що це не є способом лікування чи довготривалим способом побороти тривожність.

«Солодощі містять багато обробленого цукру. Вони мають високий вміст цукру і загалом не дуже корисні для вашого здоров’я. Тому я б не рекомендувала вам просто їсти велику кількість цього продукту», — попередила Радж.

Лікарка пояснила, що такий підхід працює, оскільки він перемикає увагу мозку. Замість того щоб відчувати тривогу, ви концентруєтеся на відчуттях, які відбуваються у вашому роті.

Якщо цей метод вам не підходить, Радж розповіла про іншу ефективну стратегію боротьби з тривогою. Вона називається «технікою заземлення», яка також допомагає відволіктися від тривожних думок.

Лікарка розповіла, що ви можете спробувати:

вийти на вулицю та наступи на траву;

тупотіти ногами по землі;

потримати лід у руці;

застосувати дихальні техніки.

Водночас лікарка Радж наголошує, якщо ви страждаєте від тривоги — вам слід обов’язково звернутися до свого сімейного лікаря.

