Кава проти чаю: який напій виявився кориснішим для кісток

Упродовж десятиліття науковці спостерігали за майже 10 тисячами жінок віком від 65 років, щоб з’ясувати, чи пов’язані популярні гарячі напої зі змінами у щільності кісткової тканини. Дослідження показало: регулярне вживання чаю асоціюється з дещо вищою мінеральною щільністю кісток стегна.

Фахівці звертають увагу: навіть незначні зміни цього показника можуть відігравати роль у профілактиці остеопорозу — захворювання, яке істотно підвищує ризик переломів.

У межах десятирічного спостереження учасниці дослідження детально фіксували, скільки чаю та кави вони вживають. Паралельно науковці регулярно оцінювали мінеральну щільність кісток стегон і гомілок — ділянок, що найчастіше зазнають переломів. Аналіз показав: у жінок, які пили чай, ці показники були дещо кращими, ніж у тих, хто його не споживав.

Помірна кількість кави — дві-три чашки на день — не мала помітного впливу на стан кісткової тканини. Натомість звичка випивати понад п’ять чашок щодня асоціювалася зі зниженням її щільності. Дослідники припускають, що причина може полягати у зменшенні засвоєння кальцію, хоча цей ефект оцінюють як мінімальний. Додавання молока частково нівелює таку дію.

Водночас інше дослідження дало несподіваний результат: люди з генетичною схильністю до вищого споживання кофеїну — незалежно від того, надходить він з кави, чаю чи інших напоїв — мали приблизно на 60% нижчий ризик розвитку остеопорозу. Науковці зазначають, що вплив може відрізнятися залежно від джерела кофеїну та індивідуальних особливостей обміну речовин.

Чай, своєю чергою, містить природні антиоксиданти — катехіни й теафлавіни, які потенційно сприяють формуванню кісткової тканини та уповільнюють її втрату. Найбільше цих сполук у зеленому чаї, адже його листя майже не піддають термічній обробці. У чорному, білому чаї та улуні їхня концентрація нижча.

За словами дієтологині Джулі Стефанскі, для більшості дорослих безпечним і потенційно корисним може бути споживання трьох-чотирьох чашок несолодкого чаю на день. Водночас вона наголошує: важливо враховувати наявні захворювання та ліки, які людина приймає.

Зелений чай містить відчутну кількість кофеїну, що може негативно впливати на сон, а збільшення об’єму споживаної рідини — спричиняти часті походи до туалету. Тож різке зростання кількості чаю в раціоні підходить не всім.

Говорячи про каву, фахівчиня радить людям старшого віку бути обачними не стільки через можливий вплив на кістки, скільки через інші ризики. Також надмірне споживання може витісняти повноцінну їжу, викликати дискомфорт у шлунку та погіршувати якість сну.

