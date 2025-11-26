Кельтський гороскоп дерев на 24–30 листопада 2025 року для всіх знаків зодіаку

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Овен — Дуб

Прогноз: тиждень дає стабільність і підтримку. Ваш авторитет у роботі зростає, можливе отримання нової відповідальності. Чудовий час, щоб ініціювати важливі зміни.

Телець — Горіх

Прогноз: ви зможете навести порядок у фінансах і побутових питаннях. Тиждень підходить для стратегічного планування та чіткого розподілу ресурсів.

Близнюки — Яблуня

Прогноз: у стосунках — гармонія та теплі розмови. У професійних справах — підтримка колег і вдалі переговори. Час для співпраці.

Рак — Смоківниця

Прогноз: енергії мало — важливо відпочити. Слухайте тіло, зменшіть навантаження. З’явиться нова ідея для творчості чи захоплення.

Лев — Граб

Прогноз: ваші зусилля принесуть реальний результат. Добре завершувати справи та підбивати підсумки. Зосередженість дає бонуси.

Діва — Бузок

Прогноз: соціальні контакти та командна робота дадуть сильний ефект. Можливі нові знайомства, що відкриють двері у проєктах.

Терези — Ясен

Прогноз: тиждень приносить перспективи та нові можливості, зокрема професійні. Не сумнівайтеся у собі — час діяти сміливо.

Скорпіон — Глід

Прогноз: емоційна рівновага стає ключем тижня. Добре підходить для терапії, медитацій, розв’язання внутрішніх конфліктів.

Стрілець — Виноградна лоза

Прогноз: зниження темпу працює на вашу користь. Ви краще бачите приховані можливості. Настає період адаптації й гнучкості.

Козоріг — Яблуня осіння

Прогноз: тиждень допомагає сфокусуватися на головному. Ви отримуєте важливі інсайти щодо планів і пріоритетів.

Водолій — Кипарис

Прогноз: ви зміцните свою позицію, навіть якщо тиждень почнеться з напруги. Є шанс проявити витримку й отримати довіру колективу.

Риби — Тополя

Прогноз: увага до деталей — ваш ключ до успіху. Ретельно перевіряйте документи, домовленості та листування. Це захистить від помилок.

Тиждень із 24 до 30 листопада 2025 року у кельтському гороскопі дерев приносить кожному знаку зодіаку свою форму заземлення та оновлення. Для одних цей період стане можливістю стабілізувати фінансові чи робочі процеси, для інших — нагодою відновити емоційний баланс, переглянути особисті межі або знайти нові перспективи. Енергія тижня сприяє завершенню старих завдань, м’якій інтеграції досвіду та усвідомленню того, що саме дає вам силу на порозі зимового сезону.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

