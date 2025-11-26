Кельтский гороскоп деревьев на 24–30 ноября 2025 года для всех знаков зодиака

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Овен — Дуб

Прогноз: неделя дает стабильность и поддержку. Ваш авторитет в работе растет, возможно получение новой ответственности. Прекрасное время, чтобы инициировать важные изменения.

Телец — Орех

Прогноз: вы сможете навести порядок по финансам и бытовым вопросам. Неделя подходит для стратегического планирования и четкого распределения ресурсов.

Близнецы — Яблоня

Прогноз: в отношениях гармония и теплые разговоры. В профессиональных делах поддержка коллег и удачные переговоры. Время сотрудничества.

Рак — Смоковница

Прогноз: энергии мало – важно отдохнуть. Слушайте тело, уменьшите нагрузку. Появится новая идея для творчества или увлечения.

Лев — Граб

Прогноз: ваши усилия принесут реальный результат. Хорошо завершать дела и подводить итоги. Сосредоточенность дает бонусы.

Дева — Сирень

Прогноз: социальные контакты и командная работа окажут сильный эффект. Возможны новые знакомства, которые откроют дверь в проектах.

Весы — Ясень

Прогноз: неделя приносит перспективы и новые возможности, в том числе профессиональные. Не сомневайтесь в себе – пора действовать смело.

Скорпион — Боярышник

Прогноз: эмоциональное равновесие становится ключом недели. Хорошо подходит для терапии, медитаций, разрешения внутренних конфликтов.

Стрелец — Виноградная лоза

Прогноз: снижение темпа работает в вашу пользу. Вы лучше видите скрытые возможности. Наступает период адаптации и гибкости.

Козерог — Яблоня осенняя

Прогноз: неделя помогает сфокусироваться на главном. Вы получаете важные инсайты по планам и приоритетам.

Водолей — Кипарис

Прогноз: вы укрепите свою позицию, даже если неделя начнется с напряжения. Есть шанс проявить выдержку и получить доверие к коллективу.

Рыбы — Тополь

Прогноз: внимание к деталям – ваш ключ к успеху. Тщательно проверяйте документы, договоренности и переписку. Это оградит от ошибок.

Неделя с 24 по 30 ноября 2025 года в кельтском гороскопе деревьев приносит каждому знаку зодиака свою форму заземления и обновления. Для одних этот период станет возможностью стабилизировать финансовые или рабочие процессы, для других возможность восстановить эмоциональный баланс, пересмотреть личные границы или найти новые перспективы. Энергия недели способствует завершению старых задач, мягкой интеграции опыта и осознанию того, что дает вам силу на пороге зимнего сезона.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Обычно последний осенний месяц, в основном проходящий под знаком Скорпиона, жалит и никого не жалеет, — месяц «кусающих» энергий.