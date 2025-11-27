"Сплячий пророк" зробив важливе передбачення для світу: що готує 2026 рік

Передбачення

Реклама

«Сплячий пророк» Едгар Кейсі, чиї прогнози щодо краху Волл-стріт та смерті президентів США збулися, залишив пророцтво про 2026 рік.

Про це пише Tyla.com.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Реклама

Світ не раз стикався з людьми, чиї передбачення виявлялися напрочуд точними. Але особливу увагу напередодні 2026 року привернув Едгар Кейсі — «Сплячий пророк» з Кентуккі.

Кейсі стверджував, що в стані трансу може отримувати знання від «вищого Я».

Серед підтверджених збігів, які йому приписують, були попередження про фінансові потрясіння до краху Волл-стріт 1929 року та прогноз щодо смерті президентів США — Франкліна Рузвельта і Джона Кеннеді.

Саме Кейсі стверджував, що будівельники Великої піраміди залишили «запис історії людства» у прихованій камері під правою передньою лапою Великого Сфінкса.

Реклама

«Він стверджував, що там розташований вхід у так звану Залу літописів — місце, де нібито зберігаються відомості про походження людства, стародавні цивілізації і навіть долі народів,» — повідомляє Tyla.com.

Кейсі говорив, що потрапити туди можна буде лише тоді, «коли настане час змін». Прихильники Кейсі пов’язують ключ до розгадки з астрологією, вважаючи, що великі відкриття відбуваються в моменти рідкісних астрономічних вирівнювань.

Саме у 2026 році відбудеться одна з таких подій. 20 березня, у день весняного рівнодення, Місяць, Венера, Сатурн, Нептун і Сонце вишикуються в одну лінію на заході сонця. До цієї конфігурації приєднаються Уран і Плутон — астрологи називають це найпотужнішою точкою трансформації. Востаннє щось схоже спостерігалося 1989 року, коли впала Берлінська стіна і були масові повідомлення про появу НЛО.

Ці збіги підігрівають інтерес до теорії Кейсі. Цікаво, що ще 1982 року дослідники Стенфордського університету виявили поруч із лапою Сфінкса три «акустичні мертві зони», походження яких не пояснене досі.

Реклама

Згідно з переказами, у прихованій камері можуть перебувати:

Стародавні записи про цивілізацію Атлантів.

Карта «втрачених знань».

Відомості про походження людства.

Пророцтва про майбутні епохи.

Науковці поки що ставляться до цих теорій обережно, але факт лишається фактом: 2026 рік, завдяки рідкісному планетарному вирівнюванню, став головним кандидатом на «рік розкритих таємниць».

Раніше ми писали про що переможниця «Битви екстрасенсів» попередила українців.