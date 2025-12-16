Таропрогноз на 16 грудня 2025 року для всіх знаків зодіаку

Карти Таро / © ТСН.ua

Друга половина грудня поступово переводить увагу з дій на якість рішень. Це день, коли незначні деталі можуть мати вирішальне значення, а емоційні реакції — впливати на подальший розвиток подій. Таро на 16 грудня радить не поспішати, уважно слухати сигнали та діяти з позиції зрілості. Для багатьох знаків це буде день внутрішнього налаштування перед завершенням року.

Прогноз Таро на 16 грудня

Овен — Сімка Пентаклів

День очікування і переоцінки результатів. Ви вже вклали багато сил, тепер важливо набратися терпіння. Не форсуйте події — процес іде правильно.

Телець — Король Мечів

Чіткі рішення, логіка і холодний розум. Сприятливий день для переговорів, аналізу документів і серйозних розмов. Емоції краще відкласти.

Близнята — Паж Кубків

Емоційна відкритість і новини, які можуть приємно здивувати. День сприяє легкому спілкуванню, творчим ідеям і теплим жестам.

Рак — Дев’ятка Мечів

Можливі тривожні думки або внутрішнє напруження. Карта радить не накручувати себе — більшість страхів не мають реального підґрунтя.

Лев — Король Жезлів

Лідерство і стратегічне бачення. Ви здатні надихати інших і вести за собою. День підходить для ухвалення важливих рішень і прояву ініціативи.

Діва — Четвірка Пентаклів

Потреба в контролі й безпеці. Зверніть увагу, чи не тримаєтеся ви за щось надто міцно. Баланс між стабільністю та гнучкістю — ключовий.

Терези — Туз Кубків

Нові емоції, щирі почуття або внутрішнє оновлення. День сприяє примиренням, теплим розмовам і моментам радості.

Скорпіон — Вісімка Жезлів

Події прискорюються. Новини, відповіді або рішення надходять швидко. Будьте готові оперативно реагувати.

Стрілець — Двійка Мечів

Складність вибору. Ви намагаєтеся зберегти баланс, але рішення неминуче. Дайте собі час, не дійте з тиску.

Козоріг — Лицар Пентаклів

Послідовність і дисципліна. Ви рухаєтеся повільно, але впевнено. День для рутинних, але важливих справ.

Водолій — Сімка Кубків

Ілюзії або надмір варіантів. Не всі можливості реальні. День вимагає тверезого погляду та чіткого вибору.

Риби — Шістка Жезлів

Успіх і визнання. Ви отримуєте підтвердження, що рухаєтесь у правильному напрямку. День принесе приємну перемогу або похвалу.

16 грудня — день внутрішньої настройки та уважного руху вперед. Карти Таро радять не поспішати з висновками, але й не ігнорувати сигнали, які надходять. Для одних знаків це час терпіння, для інших — момент активних подій і підтвердження правильності обраного шляху.

