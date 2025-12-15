- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Час на прочитання
- 2 хв
Оракул Ленорман на 15–21 грудня 2025 року для всіх знаків зодіаку: кому варто діяти, а кому — зберігати спокій
Тиждень із 15 по 21 грудня 2025 року стане періодом підбиття підсумків, зважених рішень і поступової підготовки до завершення року. Карти Ленорман вказують на важливість внутрішньої рівноваги, уважності до деталей і довіри до власного досвіду.
Оракул Ленорман допомагає побачити головні тенденції тижня — де відкриваються можливості, а де краще не поспішати. Період 15–21 грудня сприяє стабільності, завершенню розпочатого та обдуманим крокам. Це не час різких рухів, а тиждень розумного планування й укріплення позицій.
Тижневий прогноз для всіх знаків зодіаку
Овен — Вершник
Тиждень новин і активних подій. Можливі пропозиції або швидкі рішення, які вимагатимуть вашої реакції.
Телець — Дім
Фокус на стабільності, родині та власному комфорті. Добрий період для побутових і фінансових питань.
Близнята — Лист
Важлива інформація, домовленості або документи. Те, що ви дізнаєтеся цього тижня, матиме продовження.
Рак — Дерево
Період відновлення й зміцнення внутрішніх ресурсів. Варто берегти сили та дбати про здоров’я.
Лев — Сонце
Успіх, визнання й упевнені кроки. Ваші зусилля будуть помічені, особливо у професійній сфері.
Діва — Ключ
Ви знайдете правильне рішення або підхід. Тиждень допоможе розв’язати питання, яке довго не давало спокою.
Терези — Перехрестя
Потреба зробити вибір. Не варто відкладати рішення — зволікання може ускладнити ситуацію.
Скорпіон — Якір
Стабільність і витримка. Ви тримаєте контроль над ситуацією, навіть якщо зовні багато змін.
Стрілець — Корабель
Плани на майбутнє, ідеї змін або думки про новий напрямок. Гарний час для стратегічного бачення.
Козоріг — Вежа
Зосередженість і відповідальність. Тиждень вимагатиме дисципліни та чіткої структури.
Водолій — Букет
Позитивні емоції, підтримка й приємні події. Ви отримаєте моральне задоволення від зробленого.
Риби — Серце
Теплі стосунки, емоційна підтримка й гармонійне спілкування. Добрий період для близьких контактів.
Тиждень 15–21 грудня буде спокійним, але значущим. Леви й Діви зможуть досягти відчутних результатів, Терези стоятимуть перед важливим вибором, а Раки й Риби потребуватимуть турботи про внутрішній баланс. Загалом період сприяє завершенню справ і підготовці до нового етапу.