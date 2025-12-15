ТСН у соціальних мережах

Оракул Ленорман на 15–21 грудня 2025 року для всіх знаків зодіаку: кому варто діяти, а кому — зберігати спокій

Тиждень із 15 по 21 грудня 2025 року стане періодом підбиття підсумків, зважених рішень і поступової підготовки до завершення року. Карти Ленорман вказують на важливість внутрішньої рівноваги, уважності до деталей і довіри до власного досвіду.

Автор публікації
Олена Кузьмич
Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман допомагає побачити головні тенденції тижня — де відкриваються можливості, а де краще не поспішати. Період 15–21 грудня сприяє стабільності, завершенню розпочатого та обдуманим крокам. Це не час різких рухів, а тиждень розумного планування й укріплення позицій.

Тижневий прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Вершник

Тиждень новин і активних подій. Можливі пропозиції або швидкі рішення, які вимагатимуть вашої реакції.

Телець — Дім

Фокус на стабільності, родині та власному комфорті. Добрий період для побутових і фінансових питань.

Близнята — Лист

Важлива інформація, домовленості або документи. Те, що ви дізнаєтеся цього тижня, матиме продовження.

Рак — Дерево

Період відновлення й зміцнення внутрішніх ресурсів. Варто берегти сили та дбати про здоров’я.

Лев — Сонце

Успіх, визнання й упевнені кроки. Ваші зусилля будуть помічені, особливо у професійній сфері.

Діва — Ключ

Ви знайдете правильне рішення або підхід. Тиждень допоможе розв’язати питання, яке довго не давало спокою.

Терези — Перехрестя

Потреба зробити вибір. Не варто відкладати рішення — зволікання може ускладнити ситуацію.

Скорпіон — Якір

Стабільність і витримка. Ви тримаєте контроль над ситуацією, навіть якщо зовні багато змін.

Стрілець — Корабель

Плани на майбутнє, ідеї змін або думки про новий напрямок. Гарний час для стратегічного бачення.

Козоріг — Вежа

Зосередженість і відповідальність. Тиждень вимагатиме дисципліни та чіткої структури.

Водолій — Букет

Позитивні емоції, підтримка й приємні події. Ви отримаєте моральне задоволення від зробленого.

Риби — Серце

Теплі стосунки, емоційна підтримка й гармонійне спілкування. Добрий період для близьких контактів.

Тиждень 15–21 грудня буде спокійним, але значущим. Леви й Діви зможуть досягти відчутних результатів, Терези стоятимуть перед важливим вибором, а Раки й Риби потребуватимуть турботи про внутрішній баланс. Загалом період сприяє завершенню справ і підготовці до нового етапу.

