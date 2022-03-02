"Це питання зараз номер один", - Данілов про закриття неба над Україною

"Це питання зараз номер один", - Данілов про закриття неба над Україною

Україна працює над закриттям неба.

Україна домагається закриття неба від початку повномасштабного вторгнення Росії. Але поки що західні партнери не готові піти на цей крок.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі телеканалу Рада.

"Ми працюємо над питанням закриття неба над Україною. Якщо ми цього не зробимо, наші діти будуть незахищеними. Зараз це питання номер один", – сказав він.

Секретар РНБО додав, що питання остаточно ще не ухвалено, але президент і наша дипломатія дуже потужно працюють у цьому питанні.