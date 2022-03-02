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"Це питання зараз номер один", - Данілов про закриття неба над Україною

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"Це питання зараз номер один", - Данілов про закриття неба над Україною

Associated Press

Україна працює над закриттям неба.

Україна домагається закриття неба від початку повномасштабного вторгнення Росії. Але поки що західні партнери не готові піти на цей крок.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі телеканалу Рада.

"Ми працюємо над питанням закриття неба над Україною. Якщо ми цього не зробимо, наші діти будуть незахищеними. Зараз це питання номер один", – сказав він.

Секретар РНБО додав, що питання остаточно ще не ухвалено, але президент і наша дипломатія дуже потужно працюють у цьому питанні.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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