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На Київщині працює "гаряча лінія" для допомоги мешканцям

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На Київщині працює "гаряча лінія" для допомоги мешканцям

УНІАН

Якщо вам потрібна допомога, або ви можете її надати, звертайтеся за номером.

На Київщині працює call-центр для надання допомоги мешканцям області. Оператори фіксують звернення та передають його для оперативного вирішення.

Про це 6 березня повідомили у Держспецзв'язку.

Якщо вам потрібна допомога, або ви можете її надати, звертайтеся за номером: +380 (44) 363 07 34

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