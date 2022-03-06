На Київщині працює "гаряча лінія" для допомоги мешканцям

На Київщині працює "гаряча лінія" для допомоги мешканцям

Якщо вам потрібна допомога, або ви можете її надати, звертайтеся за номером.

На Київщині працює call-центр для надання допомоги мешканцям області. Оператори фіксують звернення та передають його для оперативного вирішення.

Про це 6 березня повідомили у Держспецзв'язку.

Якщо вам потрібна допомога, або ви можете її надати, звертайтеся за номером: +380 (44) 363 07 34