Війна
770
2 хв

Росіяни підірвали власних агентів в Україні: що відомо (фото)

Від початку року в Україні було задокументовано 50 терактів.

Автор публікації
Ігор Сєров
В Україні задукоментовано 50 терактів / © Національна поліція України

Від початку 2025 року в Україні задукоментовано 50 терактів, внаслідок яких загинули 11 людей, з яких четверо — самі виконавці.

Подробиці кореспонденту ТСН.ua розповіли у Департаменті карного розшуку Нацполіції.

Наймолодшому українцю, якого намагалася завербувати Росія — 14 років.

Як РФ вербує агентів в Україні

Агенти РФ у своїй діяльності активно почали використовувати соціальні платформи з пошуку роботи, продажу вживаних речей та сайти знайомств.

«На сайтах знайомств ворожі спецслужби серед користувачів обирають військових або правоохоронців. Під час спілкування з якими, від імені дівчини, призначають місце зустрічі, де заздалегідь виконавцями закладається вибухівка. Так було вчинено підрив моторолера в Києві, де жертвою мав стати військовослужбовець. Крім того, завдяки платформі для продажу товарів у Харкові російські агенти розмістили оголошення про продаж скутера. Нашпигований транспортний засіб „чекав“ покупців на вулиці. В результаті — один військовий загинув, інший в лікарні», — розповіли у ДКР.

За даними поліцейських, здебільшого російські спецслужби вербують чоловіків — затримано 55, жінок менше — затримано 19. Крім того, викрито 22 неповнолітніх, наймолодшому з яких лише 14 років.

Загалом, внаслідок вчинення терористичних актів, задокументовано загибель 11 осіб, з яких 4 — самі виконавці, серед них — одна неповнолітня особа.

Від початку року в Україні задукоментовано 50 терактів. Майже всі розкриті працівниками кримінального блоку поліції у співпраці з СБУ за гарячим слідом, половина з яких — на стадії підготовки.

Нагадаємо, днями у Житомирі двоє неповнолітніх агентів РФ 5 серпня вчинили теракт, внаслідок якого загинув чоловік, ще один — госпіталізований у тяжкому стані. Терористів було затримано.

Раніше стало відомо, що у Дніпрі наркозалежна агентка РФ готувала теракт посеред міста. Жінка шукала легких заробітків, тож отримала від ворога таке завдання на «відрядження».

