Російські окупанти накопичуються в Серебрянському лісі: яка мета ворога

Армія РФ / © Associated Press

Ситуація у зоні відповідальності 81-ї окремої аеромобільної бригади (7-й корпус ШР ДШВ) на Сіверському напрямку залишається напруженою. Українські десантники продовжують утримувати позиції у районі населеного пункту Серебрянка, попри складну обстановку та ускладнену логістику.

Про це повідомляє «7 корпус ДШВ».

«Противник використовує Серебрянський ліс як плацдарм для накопичення живої сили, встановлення передових позицій пілотів ударних дронів, а також подальших штурмових дій у напрямку Серебрянки та Дронівки. Протягом останніх днів противник посилив тиск на Дронівку. Десантники 81 оаембр знищують росіян при спробах інфільтруватися у цей населений пункт», — повідомили у корпусі.

За свідченнями військових, ворог діє переважно малими групами в режимі 24/7. Для прихованого пересування окупанти використовують: маскувальні костюми «кікімора», антитепловізійні плащі, тактику інфільтрації (просочування) у слабкі місця оборони. Зокрема, протягом останніх днів посилився тиск на Дронівку. Десантники 81-ї оаембр виявляють та знищують ворожі групи ще на підступах, не даючи їм закріпитися в межах населеного пункту.

Військові повідомляють, що окрім штурмів на суші, противник активізувався вздовж річки Сіверський Донець. Ворог намагається форсувати водну перешкоду на окремих ділянках. Стратегічна мета росіян — інфільтрація в район Закітного та захоплення пануючих висот, що мають критичне значення для контролю над сектором оборони.

«Так, лише у листопаді десантники 81 оаембр ліквідували 140 окупантів, ще 105 — поранені, а трьох росіян взяли у полон. Також десантники знищили та пошкодили 34 одиниць техніки противника. Серед них — танки, бойові машини піхоти, новітні баггі „Улан“ та реактивні системи запового вогню», — зазначили військові.

Наразі українські захисники повністю контролюють переміщення ворога та зривають плани окупантів щодо закріплення на стратегічних висотах.

Сіверський напрямок: обстановка в зоні відповідальності 81 оаембр 7 корпусу ШР ДШВ. Відео: 7 корпус ДШВ. / © соцмережі

