Битва за Покровськ: РФ кинула в бій десантні полки, але зазнає рекордних втрат

Покровськ / © Associated Press

Ситуація навколо Покровської агломерації залишається напруженою, проте контрольованою. Протягом останнього тижня втрати окупантів зросли на 30%, а Сили оборони успішно блокують спроби прориву до ключових логістичних шляхів.

Станом на 16 грудня 7-й корпус швидкого реагування ДШВ ЗСУ повідомляє у Facebook про оперативну обстановку на одному з найгарячіших напрямків фронту.

Рекордні втрати ворога та залучення резервів

За минулий тиждень ліквідовано 446 окупантів. Такий стрибок статистики (на третину більше за попередній період) зумовлений введенням ворогом оперативного резерву — трьох полків 76-ї десантно-штурмової дивізії РФ. Попри залучення елітних підрозділів, агресор не досягає поставлених цілей.

До оборонної операції залучено широке коло сил: ДШВ, Сухопутні війська, СБС, ВМС, ССО, СБУ, Нацгвардія та Нацполіція.

Покровськ: ворог намагається прорватися до Гришиного

Основна активність противника зосереджена на західних околицях Покровська. Російські десантники (76-та дшд) намагаються прорватися у напрямку населеного пункту Гришине (північний захід від міста), атакуючи одночасно з кількох напрямків.

Відповідь ЗСУ: українські захисники перерізають маршрути просування ворога. Артилерія та оператори FPV-дронів працюють на випередження, уражаючи штурмові групи ще на підходах.

Логістика: триває операція з повітряного прикриття шляхів до Покровська. Наразі підрозділи ППО знищують майже 100% повітряних цілей, що намагаються атакувати логістичні маршрути.

Мирноград: морпіхи ліквідовують групи інфільтрації

У Мирнограді зафіксовано посилення тиску на південно-східні райони. Ворог намагається впроваджувати тактику «інфільтрації» (проникнення малими групами) на підступах до так званого «верхнього» міста.

У цих районах ефективно працюють бійці 38-ї окремої бригади морської піхоти імені гетьмана Петра Сагайдачного. Вони виявляють та оперативно ліквідовують ворога.

У районах Світлого та Рівного Сили оборони стабілізують та розширюють логістичний коридор. Поодинокі групи росіян, що з’являються в цих секторах, знищуються на місці.

