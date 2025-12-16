- Дата публікації
Битва за Покровськ: РФ кинула в бій десантні полки, але зазнає рекордних втрат
Основна активність противника зосереджена на західних околицях Покровська, водночас українські захисники перерізають маршрути просування ворога.
Ситуація навколо Покровської агломерації залишається напруженою, проте контрольованою. Протягом останнього тижня втрати окупантів зросли на 30%, а Сили оборони успішно блокують спроби прориву до ключових логістичних шляхів.
Станом на 16 грудня 7-й корпус швидкого реагування ДШВ ЗСУ повідомляє у Facebook про оперативну обстановку на одному з найгарячіших напрямків фронту.
Рекордні втрати ворога та залучення резервів
За минулий тиждень ліквідовано 446 окупантів. Такий стрибок статистики (на третину більше за попередній період) зумовлений введенням ворогом оперативного резерву — трьох полків 76-ї десантно-штурмової дивізії РФ. Попри залучення елітних підрозділів, агресор не досягає поставлених цілей.
До оборонної операції залучено широке коло сил: ДШВ, Сухопутні війська, СБС, ВМС, ССО, СБУ, Нацгвардія та Нацполіція.
Покровськ: ворог намагається прорватися до Гришиного
Основна активність противника зосереджена на західних околицях Покровська. Російські десантники (76-та дшд) намагаються прорватися у напрямку населеного пункту Гришине (північний захід від міста), атакуючи одночасно з кількох напрямків.
Відповідь ЗСУ: українські захисники перерізають маршрути просування ворога. Артилерія та оператори FPV-дронів працюють на випередження, уражаючи штурмові групи ще на підходах.
Логістика: триває операція з повітряного прикриття шляхів до Покровська. Наразі підрозділи ППО знищують майже 100% повітряних цілей, що намагаються атакувати логістичні маршрути.
Мирноград: морпіхи ліквідовують групи інфільтрації
У Мирнограді зафіксовано посилення тиску на південно-східні райони. Ворог намагається впроваджувати тактику «інфільтрації» (проникнення малими групами) на підступах до так званого «верхнього» міста.
У цих районах ефективно працюють бійці 38-ї окремої бригади морської піхоти імені гетьмана Петра Сагайдачного. Вони виявляють та оперативно ліквідовують ворога.
У районах Світлого та Рівного Сили оборони стабілізують та розширюють логістичний коридор. Поодинокі групи росіян, що з’являються в цих секторах, знищуються на місці.
