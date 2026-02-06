Спецназ США закінчиться за дві хвилини: Жорін пояснив, чому НАТО не готове воювати за Україну

Максим Жорін

Жодна країна світу, включно зі Сполученими Штатами, не готова відправляти своїх солдатів помирати за Україну. Ба більше, підготовка західних військ може виявитися неефективною в умовах тієї інтенсивності бойових дій, яку стримують Сили оборони.

Таку думку в інтерв’ю висловив заступник командира 3-го армійського корпусу Максим Жорін.

Коментуючи питання гарантій безпеки та можливої фізичної участі партнерів у війні, військовий закликав не плекати ілюзій. За його словами, симпатія американського суспільства не дорівнює готовності жертвувати життям.

Жорін наголосив, що характер війни в Україні кардинально відрізняється від тих операцій, до яких звикли елітні підрозділи США.

«Американці не готові до таких подій і не хочуть себе в цих подіях перевіряти. Це ж не вкрасти Мадуро з одним загоном спецназу. Цей загін спецназу на цій війні може закінчитися просто за дві хвилини і від нього нічого не залишиться. Це ось така війна. Тут абсолютно інші умови і правила», — підкреслив військовий.

Окрему увагу заступник командира приділив готовності Північноатлантичного альянсу до сучасних загроз. Він зазначив, що якщо США ще намагаються переходити на новий технологічний рівень, то європейським арміям НАТО буде, «м’яко кажучи, складнувато».

Жорін нагадав про інциденти з поодинокими порушеннями повітряного простору країн Альянсу, які викликали там розгубленість.

«У них величезна біда була з чотирма дронами на території країн НАТО. А що з ними буде, коли вони потраплять в ті умови, в яких перебуває сьогодні Україна? Коли цих дронів тисячі щоденно, щогодинно. Не дуже я впевнений, що солдати НАТО витримають і зможуть чимось серйозно в цьому допомогти», — заявив Жорін.

Він додав, що окрім безпілотників, українські бійці витримують постійні ракетні обстріли та «сухопутну складову, в якій постійні штурми ніколи не закінчуються».

На кого сподіватися Україні

На думку Жоріна, найкращою гарантією безпеки для держави є винятково власні Сили оборони — їх розбудова, модернізація та посилення.

Роль партнерів він вбачає не у відправленні «непідготовлених до пекла» солдатів, а в наданні ресурсів для створення потужної української армії.

«Обов’язково треба проговорювати ще й певні гарантії з боку наших партнерів щодо підтримки — як військової, так і економічної», — підсумував військовий, наголосивши на необхідності забезпечення ЗСУ сучасними технологіями.

Нагадаємо, Київ і західні партнери розробили чіткий механізм реагування на будь-які провокації РФ після підписання угоди про мир.

За даними журналістів, план включає залучення американських військових та реакцію протягом перших 24 годин після ескалації — спершу у вигляді дипломатичного попередження, а потім — у вигляді дій української армії, спрямованих на відновлення перемир’я.

Якщо ж і після цього триватимуть воєнні дії, Україна та союзники розпочнуть другий етап реагування. Він передбачає застосування сил «коаліції рішучих», до складу якої входить більшість членів ЄС, Велика Британія, Норвегія, Ісландія і Туреччина.