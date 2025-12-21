Війна в Україні / © Associated Press

Протягом минулої доби російські загарбники просунулися поблизу Дронівки, Різниківки та біля Новоекономічного, що у Донецькій області.

Про це йдеться у повідомленні DeepState.

У повідомленні вказується, що російські загарбники також просунулися поблизу Гуляйполя у Запорізькій області.

«Ворог просунувся поблизу Дронівки, Різниківки, Новоекономічного та Гуляйполя», — йдеться у повідомленні.

На інших ділянках фронту просування ворога або Сил оборони не зафіксовано.

