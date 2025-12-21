ТСН у соціальних мережах

Ворог просунувся у Донецькій та Запорізькій областях — DeepState

Російські загарбники продовжують атакувати позиції Сил оборони.

Війна в Україні

Війна в Україні / © Associated Press

Протягом минулої доби російські загарбники просунулися поблизу Дронівки, Різниківки та біля Новоекономічного, що у Донецькій області.

Про це йдеться у повідомленні DeepState.

У повідомленні вказується, що російські загарбники також просунулися поблизу Гуляйполя у Запорізькій області.

«Ворог просунувся поблизу Дронівки, Різниківки, Новоекономічного та Гуляйполя», — йдеться у повідомленні.

На інших ділянках фронту просування ворога або Сил оборони не зафіксовано.

Раніше повідомлялося, що громадяни Колумбії, які потрапили в полон до українських військових на Покровському напрямку, закликають своїх співвітчизників не вірити російським вербувальникам.

Ми раніше інформували, що українські сили повернули контроль над більшою частиною Куп’янська після контратаки, попри загальне посилення наступу Росії на Донбасі та півдні.

