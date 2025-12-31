- Дата публікації
Втрати РФ на фронті перетнули нову психологічну позначку
Окупанти втратили ще 33 артсистеми і одну реактивну систему залпового вогню.
Станом на ранок 31 грудня ЗСУ знищили 1 207 910 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1000 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
особового складу – близько 1 207 910 (+1 000) осіб
танків – 11 481 (+4) од.
бойових броньованих машин – 23 845 (+4) од.
артилерійських систем – 35 642 (+33) од.
РСЗВ – 1 586 (+1) од.
засоби ППО – 1 266 (+0) од.
літаків – 434 (+0) од.
гелікоптерів – 347 (+0) од.
БпЛА оперативно-тактичного рівня – 97 684 (+552) од.
крилаті ракети – 4 136 (+0) од.
кораблі / катери – 28 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 72 247 (+127) од.
спеціальна техніка – 4 035 (+1) од.
Як повідомляло видання ВВС, втрати РФ зростають рекордними темпами протягом останніх 10 місяців 2025-го. Журналісти поіменно підтвердили загибель майже 160 тис. окупантів. Однак, за оцінками експертів, підтверджені дані становлять 45–65% від реальних.