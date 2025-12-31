Втрати РФ на фронті перетнули нову психологічну позначку

31 грудня — день, коли з нетерпінням настає Новий рік, одне з найулюбленіших свят і для дорослих, і для дітей. У цей час очікують подарунків, мріють про здійснення заповітних бажань опівночі та щиро бажають одне одному здоров’я, щастя, добра і миру.