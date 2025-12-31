ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
310
Час на прочитання
1 хв

Втрати РФ на фронті перетнули нову психологічну позначку

Окупанти втратили ще 33 артсистеми і одну реактивну систему залпового вогню.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Втрати РФ

За минулу добу втрати РФ зросли ще на тисячу осіб. / © Associated Press

Станом на ранок 31 грудня ЗСУ знищили 1 207 910 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1000 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу – близько 1 207 910 (+1 000) осіб

  • танків – 11 481 (+4) од.

  • бойових броньованих машин – 23 845 (+4) од.

  • артилерійських систем – 35 642 (+33) од.

  • РСЗВ – 1 586 (+1) од.

  • засоби ППО – 1 266 (+0) од.

  • літаків – 434 (+0) од.

  • гелікоптерів – 347 (+0) од.

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 97 684 (+552) од.

  • крилаті ракети – 4 136 (+0) од.

  • кораблі / катери – 28 (+0) од.

  • підводні човни – 2 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни – 72 247 (+127) од.

  • спеціальна техніка – 4 035 (+1) од.

Як повідомляло видання ВВС, втрати РФ зростають рекордними темпами протягом останніх 10 місяців 2025-го. Журналісти поіменно підтвердили загибель майже 160 тис. окупантів. Однак, за оцінками експертів, підтверджені дані становлять 45–65% від реальних.

Дата публікації
Кількість переглядів
310
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie