Гучне пограбування в Німеччині: на Різдво з банку винесли десятки мільйонів євро

Поки Німеччина святкувала Різдво, грабіжники спустошили депозитні скриньки банку в Гельзенкірхені.

Пробита стіна у банку, який пограбували в Німеччині

Пробита стіна у банку, який пограбували в Німеччині / © Associated Press

Гучне пограбування в Німеччині. Розлючені клієнти штурмували банк, звідки на Різдво винесли десятки мільйонів їхніх заощаджень.

Про це йдеться у випуску ТСН.

Інцидент стався в місті Гельзенкірхен. Злодії скористалися святами і перервою в роботі банків, щоби пробити стіну і пограбувати сховище. Там зберігалися депозитні скриньки клієнтів.

Відомо, що грабіжники винесли величезну кількість цінностей. Суму збитків називають від 10 до 90 млн євро.

Свідки помітили чоловіків із великими сумками в районі місця злочину ще в суботу, 27 грудня. А про саме пограбування поліція дізналася лише у понеділок, 29 грудня. Триває розслідування.

Тим часом, розлючені клієнти штурмують банк, вимагаючи інформації. Адже, кажуть, їм навіть не повідомили, чи вціліли їхні заощадження.

