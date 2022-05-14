Зі сталі: історії бійців "Азов", які захищають Маріуполь

Україна пропонує обміняти важкопоранених бійців, які перебувають на "Азовсталі", на полонених росіян.

Російські окупанти постійно намагаються штурмувати територію металургійного комбінату "Азовсталь", де перебувають українські воїни, а також безперервно завдають авіаударів. Водночас люди в усій Україні та у світі виходять на мирні мітинги з проханням до влади, міжнародних організацій та керівників держав врятувати тих, хто ще там залишився, і застосувати процедуру екстракції. Бійцям присвячують пісні, вірші, малюють картини.

Напередодні самі бійці звернулися до ООН та Червоного Хреста з закликом врятувати поранених.

"У повній антисанітарії, з відкритими ранами, перев'язаними нестерильними залишками бинтів, без необхідних медикаментів і навіть харчування", - так описують умови військові.

У сюжеті ТСН розповідаємо про наших героїв докладніше.

Сергій Волина - командир морських піхотинців - зробив власну сторінку у Твіттер, щоб звернутися до Ілона Маска.

“Кажуть, ти був телепортований з іншої планети, щоб навчити людей вірити у неможливе. Наші планети знаходяться поряд, тому що я живий там, де практично неможливо вижити. Допоможи нам вийти з "Азовсталі" до третьої країни. Якщо не ти, то хто? Підкажи”, - написав він.

На заводі під обстрілами одружилися Валерія та Андрій. Разом їм судилося бути три дні.

“Він прибіг до мене зі шпиталю вночі. Сказав - давай одружимося. І прийшов вже вдруге з каблучками, які він зробив з фольги. Сказав, що ми тепер заручені. Була дуже щаслива. Здавалося, що іншого не потрібно нічого. Я йому обіцяла вибратися”, - зі сльозами на очах згадує жінка.

Фото: Державна прикордонна служба України

Напередодні офіцер управління розвідки з полку "Азов" Ілля Самойленко заявив, що його підрозділ не може здатися в полон російським військам, бо має та виконує наказ тримати оборону маріупольського заводу "Азовсталь".

Нагадаємо, у місті Маріуполь Донецької області, яке від початку березня перебуває в облозі російських військ, українські військові тримають оборону на території "Азовсталі", по території підприємства російські окупанти продовжують завдавати бомбових ударів. Маріупольська міська рада повідомила, що на металургійному заводі перебувають не менше 2 тисяч цивільних — жінки, діти та літні люди.

Російський президент Путін оголосив про звільнення українського портового міста на Азовському морі. Путін зазначив, що він наказав російським військам заблокувати всі виходи з металургійного комбінату "Азовсталь", “щоб муха не пролетіла”.

За два місяці війни Росії проти України Папа Римський Франциск тричі просив президента РФ Володимира Путіна забезпечити гуманітарний коридор для евакуації цивільного населення з Маріуполя. Путін тричі відмовив.

28 квітня російські війська авіаударами зруйнували підземний шпиталь на Азовсталі". У результаті бетонна конструкція будівлі впала на поранених захисників. Кількість поранених внаслідок ударів перевищувала 600 людей.

1 травня вдалося розпочати евакуацію людей із "Азовсталі".

ТСН зібрала історії героїв, які боронять Маріуполь від російських окупантів

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