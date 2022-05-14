Из стали: истории бойцов "Азов", защищающих Мариуполь

Украина предлагает обменять тяжело раненых бойцов, находящихся на "Азовстали", на пленных россиян.

Российские оккупанты постоянно пытаются штурмовать территорию металлургического комбината "Азовсталь", где находятся украинские воины, а также непрерывно наносят авиаудары. В то же время люди во всей Украине и мире выходят на мирные митинги с просьбой к власти, международным организациям и руководителям государств спасти тех, кто еще там остался, и применить процедуру экстракции. Бойцам посвящают песни, стихи, рисуют картины.

Накануне сами бойцы обратились в ООН и Красный Крест с призывом спасти раненых.

"В полной антисанитарии, с открытыми ранами, перевязанными нестерильными остатками бинтов, без необходимых медикаментов и даже питания", – так описывают условия военные.

В сюжете ТСН рассказываем о наших героях подробнее.

Сергей Волына – командир морских пехотинцев – сделал собственную страницу в Твиттер, чтобы обратиться к Илону Маску.

“Говорят, ты был телепортирован с другой планеты, чтобы научить людей верить в невозможное. Наши планеты находятся рядом, потому что я жив там, где практически невозможно выжить. Помоги нам выйти из "Азовстали" в третью страну. Если не ты, кто? Подскажи”, – написал он.

На заводе под обстрелами поженились Валерия и Андрей. Однако им было суждено быть вместе три дня.

“Он прибежал ко мне из больницы ночью. Сказал – давай поженимся. И пришел уже второй раз с кольцами, которые он сделал из фольги. Сказал, что мы теперь помолвлены. Была очень счастлива. Казалось, что другого ничего не нужно. Я ему обещала выбраться", – со слезами на глазах вспоминает женщина.

Фото: Государственная пограничная служба Украины

Накануне офицер управления разведки из полка "Азов" Илья Самойленко заявил, что его подразделение не может сдаться в плен российским войскам, поскольку имеет и выполняет приказ держать оборону мариупольского завода "Азовсталь".

Напомним, в городе Мариуполь Донецкой области, который с начала марта находится в осаде российских войск, украинские военные держат оборону на территории "Азовстали", по территории предприятия российские оккупанты продолжают наносить бомбовые удары. Мариупольский городской совет сообщил, что на металлургическом заводе находятся не менее 2 тысяч гражданских женщин, дети и пожилые люди.

Российский президент Путин объявил об освобождении украинского портового города на Азовском море. Путин отметил, что он приказал российским войскам заблокировать все выходы из металлургического комбината "Азовсталь", "чтобы муха не пролетела".

За два месяца войны России против Украины Папа Римский Франциск трижды просил президента РФ Владимира Путина обеспечить гуманитарный коридор для эвакуации гражданского населения из Мариуполя. Путин трижды отказал.

28 апреля российские войска авиаударами разрушили подземный госпиталь на Азовстали". В результате бетонная конструкция здания упала на раненых защитников. Число раненых в результате ударов превышало 600 человек.

1 мая удалось начать эвакуацию людей из "Азовстали".

ТСН собрала истории героев, защищающих Мариуполь от российских оккупантов

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