Гламур
33
1 хв

Федінчик після розлучення з Денисенко показався з їхнім сином і як вони вдвох час проводять

Зірковий батько показав синові підводний світ у центрі Києва.

Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Андрій Федінчик з сином

Андрій Федінчик з сином / © instagram.com/andreyfedinchik

Український актор Андрій Федінчик потішив шанувальників рідкісними кадрами із сином Андрієм-молодшим.

Так, знаменитість після розлучення з Наталкою Денисенко підтримує зв’язок з сином. У фотоблогу Федінчик поділився, що нещодавно відвідав з 8-річним хлопчиком музей медуз, що у центрі Києва. Актор на загдку зазнімкував сина на тлі акваріуму, як той розглядав розмаїття медуз.

«Музей медуз. А куди ви ходите з дітьми? Улюблені місця?» — звернувся до підписників зірковий батько.

Син Андрія Федінчика та Наталки Денисенко / © instagram.com/andreyfedinchik

Син Андрія Федінчика та Наталки Денисенко / © instagram.com/andreyfedinchik

У коментарях Андрію залишили не лише рекомендації з такими місцями, але й засипали його з сином компліментами. До того ж зауважили, що його нащадок схожий на нього як дві краплі води.

  • Андріє, ваш синочок — ваша копія

  • Найкращий батько

  • Магічна краса

Нагадаємо, Наталка Денисенко неодноразово наголошувала, що розлучення з батьком сина аж ніяк не вплинуло на їхній зв’язок. Тож Федінчик бачиться з хлопчиком і проводить із ним час, попри все. А нещодавно актор вперше висловився про свій стан після розриву 8-річного шлюбу.

33
