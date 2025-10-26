- Дата публікації
Федінчик після розлучення з Денисенко показався з їхнім сином і як вони вдвох час проводять
Зірковий батько показав синові підводний світ у центрі Києва.
Український актор Андрій Федінчик потішив шанувальників рідкісними кадрами із сином Андрієм-молодшим.
Так, знаменитість після розлучення з Наталкою Денисенко підтримує зв’язок з сином. У фотоблогу Федінчик поділився, що нещодавно відвідав з 8-річним хлопчиком музей медуз, що у центрі Києва. Актор на загдку зазнімкував сина на тлі акваріуму, як той розглядав розмаїття медуз.
«Музей медуз. А куди ви ходите з дітьми? Улюблені місця?» — звернувся до підписників зірковий батько.
У коментарях Андрію залишили не лише рекомендації з такими місцями, але й засипали його з сином компліментами. До того ж зауважили, що його нащадок схожий на нього як дві краплі води.
Андріє, ваш синочок — ваша копія
Найкращий батько
Магічна краса
Нагадаємо, Наталка Денисенко неодноразово наголошувала, що розлучення з батьком сина аж ніяк не вплинуло на їхній зв’язок. Тож Федінчик бачиться з хлопчиком і проводить із ним час, попри все. А нещодавно актор вперше висловився про свій стан після розриву 8-річного шлюбу.