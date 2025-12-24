ТСН у соціальних мережах

Фіналіст нацвідбору на "Євробачення-2026" приголомшив круглою сумою підготовки до конкурсу

LAUD зізнався, звідки бере такі кошти для покриття пісні та номеру на шоу.

Валерія Гажала
Співак LAUD, який потрапив до списку фіналістів нацвідбору на «Євробачення-2026» відверто розповів, у скільки йому обходиться підготовка до конкурсу.

За словами виконавця, хоч він і раніше пробував свої сили в нацвідборі, реальної фінансової «кухні» тоді не бачив. Цього ж разу ситуація зовсім інша — всі витрати він покриває самостійно разом із командою.

«Цього року це вперше, коли я всі кошти залучаю самостійно з командою. Раніше цим займався експродюсер Ігор Тарнопольський. І я, чесно кажучи, навіть не знав, які там суми були. Зараз же я вже знаю, які це можуть бути суми», — поділився співак в шоу NABARI.

LAUD пояснив, що витрати накопичуються буквально на кожному етапі підготовки — від створення пісні до візуальної складової номера. Йдеться про роботу над треком, образом, постановкою, світлом, відео та загальним концептом виступу. І зрештою, артист озвучив цифру, яка справді дивує: «Це точно близько 15 тисяч доларів».

Окремою статтею витрат є команда. За словами LAUD, під час конкурсу необхідно залучати PR-фахівців і контент-менеджерів, яких у нього наразі немає на постійній основі. Втім, на період нацвідбору без них не обійтися, а їхні послуги коштують недешево.

Співак також розкрив деталі витрат на створення однієї композиції: аранжування обходиться приблизно у тисячу доларів, а запис пісні — ще 300–400 доларів. Фінансує все це артист переважно за рахунок концертної діяльності, а коли виступів бракує — завдяки інвесторам або спонсорам.

Водночас LAUD зізнався, що участь уже безпосередньо в «Євробаченні» потребує ще значно більших коштів, ніж нацвідбір. Утім, артист запевняє — до такого виклику він готовий.

Нагадаємо, нещодавно відбувся фінал «Дитячого Євробачення-2025». Перемогу здобула Франція, а срібло виборола Україна. Проте країна-переможниця відмовилась проводити конкурс та пояснила чому.

