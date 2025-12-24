Фіналіст нацвідбору на "Євробачення-2026" приголомшив круглою сумою підготовки до конкурсу

LAUD

Співак LAUD, який потрапив до списку фіналістів нацвідбору на «Євробачення-2026» відверто розповів, у скільки йому обходиться підготовка до конкурсу.

За словами виконавця, хоч він і раніше пробував свої сили в нацвідборі, реальної фінансової «кухні» тоді не бачив. Цього ж разу ситуація зовсім інша — всі витрати він покриває самостійно разом із командою.

«Цього року це вперше, коли я всі кошти залучаю самостійно з командою. Раніше цим займався експродюсер Ігор Тарнопольський. І я, чесно кажучи, навіть не знав, які там суми були. Зараз же я вже знаю, які це можуть бути суми», — поділився співак в шоу NABARI.

LAUD пояснив, що витрати накопичуються буквально на кожному етапі підготовки — від створення пісні до візуальної складової номера. Йдеться про роботу над треком, образом, постановкою, світлом, відео та загальним концептом виступу. І зрештою, артист озвучив цифру, яка справді дивує: «Це точно близько 15 тисяч доларів».

Окремою статтею витрат є команда. За словами LAUD, під час конкурсу необхідно залучати PR-фахівців і контент-менеджерів, яких у нього наразі немає на постійній основі. Втім, на період нацвідбору без них не обійтися, а їхні послуги коштують недешево.

Співак також розкрив деталі витрат на створення однієї композиції: аранжування обходиться приблизно у тисячу доларів, а запис пісні — ще 300–400 доларів. Фінансує все це артист переважно за рахунок концертної діяльності, а коли виступів бракує — завдяки інвесторам або спонсорам.

Водночас LAUD зізнався, що участь уже безпосередньо в «Євробаченні» потребує ще значно більших коштів, ніж нацвідбір. Утім, артист запевняє — до такого виклику він готовий.

Нагадаємо, нещодавно відбувся фінал «Дитячого Євробачення-2025». Перемогу здобула Франція, а срібло виборола Україна. Проте країна-переможниця відмовилась проводити конкурс та пояснила чому.