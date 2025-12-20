Лілія Подкопаєва зворушила фото з наймолодшою донькою на різдвяному святі в українській школі США

Лілія Подкопаєва / © instagram.com/podkopayeva_official

Реклама

Українська олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва показала донечку Евеліну.

Зірка побувала на святковому дійстві у наймолодшої донечки, яка навчається в Українській школі Атланти у США. З нагоди Різдва та Нового року навчальний заклад підготував для дітей справжню театралізовану казку. Учні інсценізували відому «Рукавичку», а простір був з декораціями, що створювали атмосферу домашнього затишку та національних традицій далеко від Батьківщини.

Для виступу шестирічна Евеліна обрала святковий образ — сукню-вишиванку. Разом з іншими дітьми вона декламувала вірш і брала участь у виставі, а після цього насолоджувалася святом уже в залі поруч із зірковою мамою. Особливим сюрпризом для малечі став прихід Святого Миколая, який додав події справжнього різдвяного дива. Сама Лілія Подкопаєва зізналася, що свято справило сильне враження не лише на дітей, а й на дорослих.

Реклама

Лілія Подкопаєва з донькою

Донька Лілії Подкопаєвої з класом

Донька Лілії Подкопаєвої з класом

«Різдвяна казка в Українській школі Атланти стала справжнім дивом і для дітей, і для дорослих. Атмосфера тепла, радості та українських традицій відчувалася в кожній миті. „Рукавичка“ була неперевершеною — яскравою, зворушливою й сповненою щирих емоцій Різдвяна казка в Українській школі Атланти стала справжнім дивом», — поділилася враженнями спортсменка.

Нагадаємо, нещодавно боксер Олександр Усик також завітав до доньки Марії на новорічний ранок. Зірковий тато станцював з нею у тематичних образах біля ялинки й розчулив публіку.