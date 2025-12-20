ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
15
Час на прочитання
2 хв

Лілія Подкопаєва зворушила фото з наймолодшою донькою на різдвяному святі в українській школі США

Клас Евеліни організував батькам подарунок – виставу. 

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Лілія Подкопаєва

Лілія Подкопаєва / © instagram.com/podkopayeva_official

Українська олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва показала донечку Евеліну.

Зірка побувала на святковому дійстві у наймолодшої донечки, яка навчається в Українській школі Атланти у США. З нагоди Різдва та Нового року навчальний заклад підготував для дітей справжню театралізовану казку. Учні інсценізували відому «Рукавичку», а простір був з декораціями, що створювали атмосферу домашнього затишку та національних традицій далеко від Батьківщини.

Для виступу шестирічна Евеліна обрала святковий образ — сукню-вишиванку. Разом з іншими дітьми вона декламувала вірш і брала участь у виставі, а після цього насолоджувалася святом уже в залі поруч із зірковою мамою. Особливим сюрпризом для малечі став прихід Святого Миколая, який додав події справжнього різдвяного дива. Сама Лілія Подкопаєва зізналася, що свято справило сильне враження не лише на дітей, а й на дорослих.

Лілія Подкопаєва з донькою

Лілія Подкопаєва з донькою

Донька Лілії Подкопаєвої з класом

Донька Лілії Подкопаєвої з класом

Донька Лілії Подкопаєвої з класом

Донька Лілії Подкопаєвої з класом

«Різдвяна казка в Українській школі Атланти стала справжнім дивом і для дітей, і для дорослих. Атмосфера тепла, радості та українських традицій відчувалася в кожній миті. „Рукавичка“ була неперевершеною — яскравою, зворушливою й сповненою щирих емоцій Різдвяна казка в Українській школі Атланти стала справжнім дивом», — поділилася враженнями спортсменка.

Нагадаємо, нещодавно боксер Олександр Усик також завітав до доньки Марії на новорічний ранок. Зірковий тато станцював з нею у тематичних образах біля ялинки й розчулив публіку.

Дата публікації
Кількість переглядів
15
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie