Відомий режисер розкрив імена українських акторів, які отримують найбільші гонорари

Український режисер Денис Тарасов під час церемонії вручення кінопремії "Золота дзиґа" розкрив, хто з акторів сьогодні вважається найдорожчим в українському кіно.

Режисер зізнався, що не називатиме точні суми, проте поділився своїми спостереженнями. Він наголосив, що серед найдорожчих акторів ті, кого український глядач звик бачити найчастіше.

"Мені здається, Станіслав Боклан — один із найдорожчих акторів. Довженко В’ячеслав, напевно, також серед найдорожчих. І, мабуть, актори, які зараз отримують "Золоту дзиґу", — Ксенія Мішина, думаю, що в неї хороші гонорари, Наталка Денисенко", — сказав Тарасов у шоу "Ранок у великому місті".

Станіслав Боклан, В’ячеслав Довженко, Ксенія Мішина та Наталка Денисенка

Водночас сам В’ячеслав Довженко зізнався, що його власні доходи не такі великі, як багатьом здається. Актор закликав обговорювати не гонорари артистів, а роялті — винагорода, часто грошова, за використання права на об’єкт інтелектуальної власності.

"Якби стільки, скільки хотілося, я б знімався значно менше. Я давно кажу: давайте піднімати питання не про гонорари, а про роялті. У нас жоден артист їх не отримує!" — наголосив Довженко.

