Зібров здивував зізнанням про "кумівство" з Білик і поклав край чуткам про хрещення брата Гросу

Павло Зібров та Ірина Білик / © instagram.com/pavlo_zibrov

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Український співак Павло Зібров вперше прокоментував багаторічні чутки про нібито кумівство зі співачкою Іриною Білик.

Протягом тривалого часу в шоубізнесових колах ширилася інформація, що артисти стали кумами після того, як нібито похрестили молодшого брата співачки Аліни Гросу — Михайла. Втім, як виявилося, правда виявилася інакшою.

У коментарі «Наодинці з Гламуром» Зібров пояснив, що справді багато років підтримує теплі стосунки як з Іриною Білик, так і з родиною Аліни Гросу. Однак офіційних кумівських зв’язків між ними немає. Натомість з Іриною співак бачиться час від часу й навіть запрошує у гості.

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«Не хрестив (молодшого брата Аліни Гросу — прим. ред.), але так кажуть. Не хрестили з Іриною Білик, але мені приємно. Ми у хороших стосунках з родиною Аліни. Мені приємно, що мене так називають, дуже люблю цю сім’ю», — наголосив артист у коментарі Анні Севастьяновій.

Ірина Білик та Павло Зібров / © instagram.com/pavlo_zibrov

Водночас співак зізнався, що слово «хрещений» нерідко звучить на його адресу в українському шоубізнесі, хоча й не в буквальному значенні. За словами Зіброва, багато молодих виконавців жартома називають його своїм творчим наставником через підтримку на початку кар’єри.

«Так само хрещеним батьком мене називає Аня Трінчер, Андрій Кравченко, але по шоубізнесу. Я на початку кар’єри перехрестив їх, допоміг чимось. Дуже люблю просто цих людей», — додав виконавець.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: Маму САЛІВАНЧУК ОБІКРАЛИ, Анатоліч про КОНЦЕРТ ЛОБОДИ в ОДЕСІ та чому ОСТАПЧУК «ЗЛОБНИЙ»

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Нагадаємо, нещодавно Павло Збіров показався біля будинку під Києвом і похизувався урожаєм.

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