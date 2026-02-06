Зірковий стиліст Іван Морозов уперше розповів про 24-річного сина та його службу в ЗСУ

Іван Морозов / © instagram.com/by__i_morozov

Один із найвідоміших українських стилістів Іван Морозов, який працює з відомими українськими зірками і розкриває секрети їх зачісок, вперше заговорив про особисте — і зробив це несподівано відверто.

Артист, який завжди уникав розмов про сім’ю, зізнався, що має дорослого сина, який нині служить у Збройних силах України. Про це Морозов розповів у власному шоу «ПВМ». Як виявилося, стиліст уже 24 роки є батьком, однак раніше ніколи публічно не говорив ні про дитину, ні про стосунки. Тож цього разу він зробив виняток. Ба більше, до війська також долучився і рідний брат Івана. Утім, подробиці служби близьких людей він залишив поза камерою.

Під час розмови з гостею випуску Анастасією Половинкіною Морозов також відверто розповів, як війна та постійний стрес через службу рідних позначилися на його здоров’ї. За словами стиліста, саме емоційне напруження стало причиною різкого набору ваги — за короткий час він погладшав на 33 кілограми. Медичні обстеження виявили у нього переддіабетичний стан. Після цього за рекомендацією лікарів стиліст розпочав терапію спеціальним препаратом.

Іван Морозов / © instagram.com/by__i_morozov

«Я ніколи не знав, що таке набір ваги — завжди мав сталу вагу. Ставився до себе нормально. У мене почала набиратися вага від стресу, коли почалася війна. Я з 73 кг став 106. Почав шукати причину. У мене переддіабетний стан. У мене сину 24 роки й він військовий. І це все затягнулося. Потім у мене проблеми з братом — він був призваний теж до ЗСУ. На цьому тлі почали стрибати показники. Я почав боротися з цим. До сьогодні перебуваю на терапії», — зізнався Іван.

Також цікаво, що вже давно Іван носить золоте кільце на безіменному пальці правої руки, що дуже схоже на обручку. Тож можна припустити, що стиліст перебуває у шлюбі. Проте жодних фото другої половинки та дітей бізнесмен у Мережі не публікує.

