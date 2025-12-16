Коли дедлайн на отримання «тисячі Зеленського»: Свириденко назвала фінальну дату подачі заявок

Зимова єПідтримка: виплати вже отримали 13 млн українців, заявки приймають до 24 грудня. / © ТСН.ua

Заявку на отримання так званої «тисячі Зеленського» — зимової «Є-підтримки» можна подати до 24 грудня.

Про це заявила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, понад 17 мільйонів українців уже подали заявку на оформлення 1000. Зокрема понад 3,3 млн заявок подано на дітей через «Дію». Виплати вже отримали 13 млн українців.

Прем’єрка уточнила, що отримані кошти через «Дію» можна використати до кінця червня наступного року: на оплату комунальних послуг, придбання ліків, продуктів українського виробництва (крім підакцизних), книжок, а також на благодійні внески чи поштові послуги.

Строк використання коштів за заявками через Укрпошту розширили до кінця лютого 2026.

Свириденко нагадала, що минулого тижня зʼявилася можливість використання коштів також у продуктових мережах.

Також українцям, які ще не подали заявку на отримання тисячі, варто поквапитися, адже це зробити можна до 24 грудня.

Нагадаємо, 15 листопада в Україні стартувала президентська програма допомоги українцям, яка передбачає одноразову виплату 1000 грн усім громадянам, що офіційно проживають в Україні.

Прем’єрка Свириденко розповіла, скільки українців отримали «тисячу Зеленського» станом на 1 грудня та на що витрачають.

Крім того, 6500 грн можуть отримати вразливі категорії громадян.