Чому пташок не можна годувати хлібом

Видання Martha Stewart розповіло, що хліб для птахів — це як фастфуд для людей. Він ситний, але абсолютно порожній за поживністю. І якщо пташки постійно його споживають, вони починають хворіти, слабшати і навіть втрачати здатність літати.

Небезпека хліба для пташок

Порожні калорії. Хліб не містить достатньо білків, вітамінів і мінералів, які необхідні для розвитку птахів. Як результат, вони страждають від виснаження, крихкості кісток і поганої якості пір’я. Це явище часто називають «синдромом янгольського крила» — коли крила формуються неправильно і пташка вже ніколи не зможе піднятися у небо. Ризик грибкових захворювань. Хліб швидко пліснявіє. Пліснява містить грибкові спори, які можуть викликати у птахів серйозні респіраторні хвороби та інтоксикацію. Залежність від людей. Якщо каченята чи голуби звикають до того, що їжу їм «приносять», вони втрачають інстинкти пошуку корму. Це робить їх беззахисними перед хижаками, транспортом чи жорстокими людьми. Шкода для екосистеми. Нерідко залишки хліба опиняються у водоймах. Там вони стають середовищем для розвитку синьо-зелених водоростей, які забирають кисень у риб та інших водних мешканців. Це призводить до дисбалансу у всій водоймі.

У київських парках, наприклад, часто можна побачити пташок із викривленими крилами чи пір’ям поганої якості. Це прямий наслідок незбалансованого харчування.

Чим підгодовувати пташок

Якщо ви все ж хочете пригостити пернатих, робіть це правильно:

зернові суміші (просо, овес, пшениця, гречка);

насіння соняшника, гарбуза, льону (несолоне та не обсмажене);

дрібні несолоні горіхи;

овочі та зелень (натерта морква, листя салату, капуста);

спеціальні корми для птахів, які продаються у зоомагазинах.

Важливо: не давайте солоного, смаженого, солодкого чи продуктів із доданими жирами.

Як допомогти пташкам

Поставте годівничку — це безпечний спосіб годувати пташок і спостерігати за ними зблизька.

Висаджуйте кущі та дерева — бузина, горобина, калина дають птахам природний корм.

Розміщуйте годівнички правильно — або зовсім близько, менш ніж 1 метр від вікна, або далеко — понад 9 метрів, щоб уникнути зіткнень із вікнами.

Найбільша допомога для пташок — залишити їх у природі такими, якими вони є. Коли ми годуємо їх хлібом, ми втручаємося у природний баланс і позбавляємо їх здатності самостійно виживати.

Тож наступного разу, коли рука потягнеться кинути качкам шматочок батона — зупиніться. Краще візьміть суміш насіння чи просто насолоджуйтеся спогляданням, як пташки вправно шукають корм самостійно.