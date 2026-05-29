Рецепти
Рецепти
124
1 година
1 хв

Полуничний джем: простий рецепт приготування

Яскравий, густий, ароматний і дуже смачний полуничний джем — це улюблені ласощі не тільки дітей, а й дорослих.

Катерина Труш
Час приготування
1 година
276 ккал
276 ккал
Ідеально підійде до млинців, оладок, панкейків, для прошарку тортів або як доповнення до морозива.

Інгредієнти

полуниця
500 г
цукор
350 г
сік лимона
2 ст. л.

  1. Полуницю переберіть, видаліть зіпсовані ягоди, очистьте від плодоніжок, промийте під проточною водою і відкиньте на друшляк, щоб стекла зайва рідина.

  2. Пробийте полуницю занурювальним блендером і перетріть через сито.

  3. Перекладіть полуничне пюре в каструлю з товстим дном, всипте цукор і поставте на маленький вогонь, доведіть до кипіння.

  4. Варіть п’ять хвилин, помішуючи, знімаючи шумівкою пінку, що утворилася, потім влийте лимонний сік і варіть ще 30 хвилин до загустіння.

  5. Розлийте гарячий джем у підготовлені стерильні банки, закрийте герметично кришками, переверніть догори дном, укутайте рушником, дайте охолонути і зберігайте в прохолодному місці.

Поради:

  • За бажанням у джем можна додати ванільний цукор.

