Полуничний джем: простий рецепт приготування
Яскравий, густий, ароматний і дуже смачний полуничний джем — це улюблені ласощі не тільки дітей, а й дорослих.
Ідеально підійде до млинців, оладок, панкейків, для прошарку тортів або як доповнення до морозива.
Інгредієнти
- полуниця
- 500 г
- цукор
- 350 г
- сік лимона
- 2 ст. л.
Полуницю переберіть, видаліть зіпсовані ягоди, очистьте від плодоніжок, промийте під проточною водою і відкиньте на друшляк, щоб стекла зайва рідина.
Пробийте полуницю занурювальним блендером і перетріть через сито.
Перекладіть полуничне пюре в каструлю з товстим дном, всипте цукор і поставте на маленький вогонь, доведіть до кипіння.
Варіть п’ять хвилин, помішуючи, знімаючи шумівкою пінку, що утворилася, потім влийте лимонний сік і варіть ще 30 хвилин до загустіння.
Розлийте гарячий джем у підготовлені стерильні банки, закрийте герметично кришками, переверніть догори дном, укутайте рушником, дайте охолонути і зберігайте в прохолодному місці.
Поради:
За бажанням у джем можна додати ванільний цукор.