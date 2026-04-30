Топ-5 сумок відомих брендів, які назвали на честь жінок

Хтось з цих жінок просто опинився у вдалий момент з дизайнером у одному місці, хтось занадто часто з’являвся з однією і тією ж моделлю сумки, а хтось просто народився у родині, де талановита матір вирішила увіковічнити ім’я своєї дитини у світі моди назавжди. Це історії про те, як красива річ отримала красиве ім’я.

Jackie bag

Ця сумка була випущена 1961 року і спочатку називалася просто G1244 (це код, який використовувався для внутрішніх цілей компанії), а згодом її перейменували в Constance.

За легендою, 1964 року Жаклін Кеннеді Онассіс зайшла до бутика Gucci і вийшла звідти з шістьма на той момент ще маловідомими сумками-хобо різних відтінків. Відтоді її часто фотографували з цими сумками, що популяризувало аксесуар і спонукало Дім Gucci змінити назву на Jackie, на честь своєї відомої клієнтки.

Lady Dior

Ця сумка названа на честь Діани, принцеси Уельської, адже стала синонімом її гардеробу в середині 1990-х років. Спершу модель називалась Chouchou, але у вересні 1995 року, під час відкриття ретроспективи Поля Сезанна у Великому палаці в Парижі, перша леді Франції подарувала Діані абсолютно нову сумку Dior. Згодом принцеса потрапила з цією сумкою у світові ЗМІ, адже буквально через кілька місяців її сфотографували папараці, коли вона сходила з літака в Буенос-Айресі.

Модель була невеликою, але місткою і Діана її дійсно полюбила, тому вирішила, що також хотіла б мати сумку темно-синього кольору, щоб вона пасувала до кольору її очей. У той момент Модний дім офіційно перейменував сумку на Lady Dior, на честь своєї відданої шанувальниці.

Constance bag

Сумка Hermès Constance вперше була представлена світу ​​1967 року. Модель має характерний дизайн — її миттєво впізнають за незвичною застібкою у формі літери «H». Вона з’явилася, коли Жан-Луї Дюма — тогочасний директор Hermès — доручив дизайнерці Катрін Шайє розробити нову сумку для бренду.

Катрін у той час була вагітною, тому назвала сумку на честь своєї доньки: вона стала сумкою Констанція. Катрін Шайє згодом розробила багато інших моделей сумок для Hermès.

Kelly bag

Це шкіряна сумка, створена в 1930-х роках компанією Hermès і названа на честь княгині Монако Грейс Келлі. Однак присвоюють популярність сумки не Грейс, а режисеру Альфреду Гічкоку, який 1954 року дозволив художниці з костюмів Едіт Гед придбати аксесуари Hermès для фільму «Спіймати злодія», за участю Грейс Келлі, яка на той час була відомою голлівудськю акторкою. За словами Гед, Келлі закохалася в сумку і носиля цю модель і у звичайному житті.

1956 року Келлі вийшла заміж за князя Монако Реньє III і коли була вагітною, відповідно часто опинялась під прицілом папараці і сумка, звісно, теж потрапляла у кадр, особливо, коли принцеса намагалась прикривати нею живіт. Таким чином аксесуар потрапляв у найвідоміші видання, що викликало у інших жінок теж бажання мати сумку як у принцеси. Тому бренд подарував сумці її ім’я.

Birkin bag

Це сумка, створена Hermès 1984 року після випадкової зустрічі Жана-Луї Дюма та акторки Джейн Біркін у літаку, яка була відома на той час тим, що скрізь носила плетені кошики. Жінка випадково висипала вміст своєї корзини та поскаржилася на непрактичність сумок загалом, особливо для молодої матері, не знаючи, хто її попутник. На той час її молодшій доньці було два роки, і Біркін хотіла сумку, достатньо велику, щоб вмістити і свої речі, і дитячі.

У Біркін і Дюма зав’язалася розмова і скориставшись цим збігом обставин, вона запитала його, чому компанія не пропонує сумку в чотири рази більшу за Kelly.

Жан-Луї Дюма одразу ж намалював для неї ескіз — просто у літаку. Це була сумка з м’якої шкіри та містка, яку він пообіцяв виготовити під її іменем, якщо вона погодиться. Так модель потрапила на ринок і згодом стала культовою. Сама ж Біркін володіла кількома такими сумками і продала їх з аукціону, а гроші віддала на благодійність.

