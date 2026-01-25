- Дата публікації
Категорія
Суспільство
Король Чарльз одягнув улюблене пальто і з сім’єю сходив на службу в Сандрінгемі
Його Величність король Чарльз та королева Камілла були помічені у Сандрінгемі, куди монарх повернувся після зимового відпочинку у шотландському Балморалі.
Чарльз мав задоволений вигляд, коли сьогодні разом зі своєю дружиною, королевою Каміллою, сестрою принцесою Анною та зятем сером Тімоті Лоренсом вирушив до церкви у своєму королівському маєтку Сандрінгем на недільну службу.
Вони відвідали церкву Святого Петра в Волфертоні, в маєтку Сандрінгем.
Король тепло одягнувся в пальто і костюм у принт «гусяча лапка», а королева Камілла була в шоколадно-коричневому пальті з хутряними манжетами і своєму улюбленому зимовому капелюсі з хутряним оздобленням. Також Камілла взула чорні замшеві чоботи до коліна, а шарф з принтом і сумку тримала в руках.
Принцеса Анна одягла темне пальто прямого фасону та червоний шарф на шию.
Цей сімейний вихід став першим випадком, коли короля та його сестру помітили разом у Сандрінгемі після їхніх різдвяних урочистостей у маєтку 2025 року.
Цього тижня, нагадаємо, ми бачили, як королева Камілла та принцеса Кейт об'єднали зусилля, щоб продемонструвати єдність королівської сім'ї за допомогою моди.