Король Чарльз зворушливо привітав невістку принцесу Кейт із днем народження

Принцеса Уельська сьогодні святкує свій 44-й день народження і король Чарльз уже привітав кохану невістку у соцмережах.

Король Чарльз та принцеса Кейт

Король Чарльз і принцеса Кейт / © Getty Images

На офіційній сторінці короля Чарльза та королеви Камілли в соціальних мережах опублікували зворушливе повідомлення для Кейт.

«З днем ​​народження, принцесо Уельська!», до якого додавався смайлик у вигляді торта.

Принцеса Кейт / © Instagram британської королівської сім'ї

Принцеса Кейт / © Instagram британської королівської сім'ї

Фотографія сяйливої принцеси Кетрін була опублікована у зворушливому посту, присвяченому її знаменному візиту до лікарні Колчестера в Ессексі у липні 2025 року. Принцеса Кетрін, ймовірно, відчуватиме особливо сильні емоції, оскільки відзначає свій перший день народження без раку від моменту оголошення ремісії в січні минулого року.

Сама іменинниця поки що не поділилася новим знімком на честь свого дня народження, але опублікувала відео зі свого циклу «Мати-природа», показавши, як насолоджується прогулянкою на природі у зимові дні.

