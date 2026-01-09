- Дата публікації
Категорія
Суспільство
Король Чарльз зворушливо привітав невістку принцесу Кейт із днем народження
Принцеса Уельська сьогодні святкує свій 44-й день народження і король Чарльз уже привітав кохану невістку у соцмережах.
На офіційній сторінці короля Чарльза та королеви Камілли в соціальних мережах опублікували зворушливе повідомлення для Кейт.
«З днем народження, принцесо Уельська!», до якого додавався смайлик у вигляді торта.
Фотографія сяйливої принцеси Кетрін була опублікована у зворушливому посту, присвяченому її знаменному візиту до лікарні Колчестера в Ессексі у липні 2025 року. Принцеса Кетрін, ймовірно, відчуватиме особливо сильні емоції, оскільки відзначає свій перший день народження без раку від моменту оголошення ремісії в січні минулого року.
Сама іменинниця поки що не поділилася новим знімком на честь свого дня народження, але опублікувала відео зі свого циклу «Мати-природа», показавши, як насолоджується прогулянкою на природі у зимові дні.