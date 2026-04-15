- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 125
- Час на прочитання
- 1 хв
Королева Максима з'явилася на публіці з каблучкою із 90-каратним смарагдом: вона має ефектний вигляд
Королева Нідерландів з першого дня візиту до США демонструє елегантний стиль та розкіш.
Коли королева Максима та її чоловік король Віллем-Олександр прибули до аеропорту Філадельфії, в штаті Пенсільванія, для свого робочого візиту до Сполучених Штатів, Її Величність одяглася в костюм від Taminiau красивого зеленого кольору з накидкою, і підібрала смарагдові та діамантові прикраси.
У руках Максима був чорний прямокутний клатч від Natan. На пальці у королеви виблискувала каблучка зі смарагдом огранювання кабошон вагою 90 карат. Дизайн каблучки розроблений лондонським ювелірним будинком G by Glenn Spiro, пише modekoninginmaxima.nl. Також на зап'ясті був золотий браслет з кольоровим великим камінням, а у вухах сережки з діамантами, теж не малих розмірів.
Під час поїздки до Америки королева Нідерландів продемонструвала ще кілька образів. На зустрічі з президентським подружжям Трампів вона сяяла в помаранчевій сукні Claes Iversen, а на іншій зустрічі продемонструвала зелене вбрання від цього ж данського бренду.