ТСН у соціальних мережах

Королева Максима з'явилася на публіці з каблучкою із 90-каратним смарагдом: вона має ефектний вигляд

Королева Нідерландів з першого дня візиту до США демонструє елегантний стиль та розкіш.

Королева Максима

Королева Максима / © Getty Images

Коли королева Максима та її чоловік король Віллем-Олександр прибули до аеропорту Філадельфії, в штаті Пенсільванія, для свого робочого візиту до Сполучених Штатів, Її Величність одяглася в костюм від Taminiau красивого зеленого кольору з накидкою, і підібрала смарагдові та діамантові прикраси.

Король Віллем-Олександр і королева Максима / © Getty Images

Король Віллем-Олександр і королева Максима / © Getty Images

У руках Максима був чорний прямокутний клатч від Natan. На пальці у королеви виблискувала каблучка зі смарагдом огранювання кабошон вагою 90 карат. Дизайн каблучки розроблений лондонським ювелірним будинком G by Glenn Spiro, пише modekoninginmaxima.nl. Також на зап'ясті був золотий браслет з кольоровим великим камінням, а у вухах сережки з діамантами, теж не малих розмірів.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Під час поїздки до Америки королева Нідерландів продемонструвала ще кілька образів. На зустрічі з президентським подружжям Трампів вона сяяла в помаранчевій сукні Claes Iversen, а на іншій зустрічі продемонструвала зелене вбрання від цього ж данського бренду.

Меланія Трамп і королева Максима / © Associated Press

Меланія Трамп і королева Максима / © Associated Press

Король Віллем-Олександр і королева Максима / © Getty Images

Король Віллем-Олександр і королева Максима / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
125
