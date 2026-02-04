ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
254
Час на прочитання
1 хв

Скандальний брат короля Чарльза втік зі своєї резиденції вночі, щоб не потрапити під приціл фотографів

Опальний Ендрю Маунтбаттен Віндзор залишив Роял-Лодж під покровом ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Колишній принц Ендрю

Колишній принц Ендрю / © Associated Press

Брата короля Чарльза і колишнього герцога Йоркського виселили з його маєтку Royal Lodge раніше запланованого терміну, оскільки монарх дедалі більше стурбований низкою нових викриттів, пов'язаних з Епштейном, які Ендрю заперечує.

Раніше передбачалося, що Ендрю виселять із будинку з 30 кімнатами до його 66-річчя, яке відбудеться наприкінці цього місяця – 19 лютого. Але вчора ввечері Ендрю у темряві проїхав 132 милі до Сандрінгема, щоб його не помітили. Також вчора він провів час у котеджі Вуд-фарм, де тимчасово зупиниться.

Колишній принц Ендрю / © Associated Press

Колишній принц Ендрю / © Associated Press

На початку квітня Ендрю має остаточно переїхати на ферму Марш.

«Він планував ще трохи протриматися в Роял-Лодж, але з появою останніх новин у справі Епштейна йому стало ясно, що настав час йти. Відхід був для нього настільки принизливим, що він вирішив зробити це під покровом ночі», – розповів газеті The Sun друг колишнього принца.

Колишній принц Ендрю / © Getty Images

Колишній принц Ендрю / © Getty Images

Колишній принц категорично заперечує будь-які правопорушення через скандал навколо Епштейна. Раніше, нагадаємо, ми писали, як улюблений син королеви Єлизавети II опинився у секс-скандалі та втратив усе.

Дата публікації
Кількість переглядів
254
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie