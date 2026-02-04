Скандальний брат короля Чарльза втік зі своєї резиденції вночі, щоб не потрапити під приціл фотографів

Колишній принц Ендрю / © Associated Press

Брата короля Чарльза і колишнього герцога Йоркського виселили з його маєтку Royal Lodge раніше запланованого терміну, оскільки монарх дедалі більше стурбований низкою нових викриттів, пов'язаних з Епштейном, які Ендрю заперечує.

Раніше передбачалося, що Ендрю виселять із будинку з 30 кімнатами до його 66-річчя, яке відбудеться наприкінці цього місяця – 19 лютого. Але вчора ввечері Ендрю у темряві проїхав 132 милі до Сандрінгема, щоб його не помітили. Також вчора він провів час у котеджі Вуд-фарм, де тимчасово зупиниться.

Колишній принц Ендрю / © Associated Press

На початку квітня Ендрю має остаточно переїхати на ферму Марш.

«Він планував ще трохи протриматися в Роял-Лодж, але з появою останніх новин у справі Епштейна йому стало ясно, що настав час йти. Відхід був для нього настільки принизливим, що він вирішив зробити це під покровом ночі», – розповів газеті The Sun друг колишнього принца.

Колишній принц Ендрю / © Getty Images

Колишній принц категорично заперечує будь-які правопорушення через скандал навколо Епштейна. Раніше, нагадаємо, ми писали, як улюблений син королеви Єлизавети II опинився у секс-скандалі та втратив усе.