- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 2067
- Час на прочитання
- 1 хв
З перлами та гранатом: який вигляд має найперша каблучка, яку принц Вільям подарував Кейт Міддлтон ще до їхніх заручин
Принц Вільям задовго до заручин подарував Кейт Міддлтон ще одну каблучку, яка мала не менш сентиментальне значення.
Познайомившись 2001 року, будучи студентами Сент-Ендрюського університету в Шотландії, їхня дружба з часом переросла в роман, що широко обговорюється.
У листопаді 2010 року принц Вільям освідчився Кейт, подарувавши їй культову каблучку з овальним цейлонським сапфіром вагою 12 карат, яку колись носила його мати, покійна принцеса Діана.
Але це була не перша прикраса, яку принц подарував своїй майбутній дружині. Ще 2005 року на пальці Кейт Міддлтон з’явилася золота каблучка з камінням, яку Кетрін носила на середньому пальці.
Ювелір Максвелл Стоун із британської компанії Steven Stone розповів виданню Brides, що цю каблучку Вільям подарував Кейт ще за часів їхнього навчання у Сент-Ендрюському університеті.
Це золота каблучка з камінням, що відповідає їхнім місяцям народження. По центру гранат (камінь січня, місяця народження Кейт), дві перлини (камінь червня, місяця народження Вільяма), і два гранати ще розташовані з боків.
Історично гранати також символізують відданість, силу та захист, а перли — чистоту та смиренність.
Стоун підрахував, що каблучка у вікторіанському стилі обійшлася б Вільяму приблизно 2000 доларів — порівняно з приголомшливою вартістю каблучки принцеси Діани 500 000 доларів, яка, як вважається, зараз величезна.
