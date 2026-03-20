ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
75
Час на прочитання
1 хв

Акторка легендарного серіалу "Друзі", яка зіграла Фібі, з’явилася на заході з сином

Вона знімається у новому серіалі і відвідала прем’єру його третього сезону.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Ліза Кудров

Ліза Кудров / © Associated Press

Акторка Ліза Кудроу, яка у культовому серіалі «Друзі» виконала роль Фібі, прийшла прем’єру третього сезону серіалу «Повернення». Захід відбувся у Беверлі-Гіллз, а позувала фотографам акторка під час нього у образі від Celine.

Еклектичний образ акторки включав сорочку з принтом та довгу спідницю виконану у техніці печворк. Також образ Кудроу доповнила чорним класичним жакетом та паском. На захід акторка прийшла зі своєю родиною — сином та чоловіком.

Ліза Кудров з сином Джуліаном та чоловіком Мішелем Стерном / © Associated Press

27-річний син акторки Джуліан Мюррей Стерн прийшов на захід, щоб підтримати матір, адже вона у серіалі зіграла головну роль.

Ліза Кудров з сином Джуліаном Стерном / © Associated Press

Нагадаємо, що свою першу роль він отримав ще до свого народження, адже коли його матір була вагітною знімалась у четвертому сезоні «Друзів». Тоді сценаристи вписати вагітність акторки у сценарій і за сюжетом Фібі народила трійню як сурогатна мати для свого зведеного брата та його дружини.

Ліза Кудров у серіалі «Друзі» — за сюжетом героїня акторки народила трійню / © Getty Images

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie