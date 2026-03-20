Акторка легендарного серіалу "Друзі", яка зіграла Фібі, з’явилася на заході з сином

Ліза Кудров

Реклама

Акторка Ліза Кудроу, яка у культовому серіалі «Друзі» виконала роль Фібі, прийшла прем’єру третього сезону серіалу «Повернення». Захід відбувся у Беверлі-Гіллз, а позувала фотографам акторка під час нього у образі від Celine.

Еклектичний образ акторки включав сорочку з принтом та довгу спідницю виконану у техніці печворк. Також образ Кудроу доповнила чорним класичним жакетом та паском. На захід акторка прийшла зі своєю родиною — сином та чоловіком.

Ліза Кудров з сином Джуліаном та чоловіком Мішелем Стерном / © Associated Press

27-річний син акторки Джуліан Мюррей Стерн прийшов на захід, щоб підтримати матір, адже вона у серіалі зіграла головну роль.

Реклама

Ліза Кудров з сином Джуліаном Стерном / © Associated Press

Нагадаємо, що свою першу роль він отримав ще до свого народження, адже коли його матір була вагітною знімалась у четвертому сезоні «Друзів». Тоді сценаристи вписати вагітність акторки у сценарій і за сюжетом Фібі народила трійню як сурогатна мати для свого зведеного брата та його дружини.