- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 125
- Час на прочитання
- 1 хв
Принц Вільям та принцеса Кейт поділилися новим портретним фото
У четвер принц і принцеса Уельські потішили своїх шанувальників новим портретом, зробленим під час державного бенкету у Віндзорському замку.
Бенкет був організований королем Чарльзом і королевою Каміллою на честь візиту президента Нігерії та першої леді, який відвідала і подружжя Уельських.
Знімок для Кетрін та Вільяма зробила молода британсько-нігерійська фотографка Крістіна Ебенезер перед державним бенкетом у Віндзорському замку.
Пара позувала поруч, осяючи камеру своїми усмішками. Кетрін була в смарагдовій сукні від Andrew Gn, яка, мабуть, була відсиланням до прапора Нігерії і в тіарі принцеси Діани «Вузлики кохання». Принц Вільям, тим часом, мав елегантний вигляд у білій краватці-метелику та фраку.
Крістіна назвала це «справжньою честю» — фотографувати майбутнього короля та його дружину. У заяві, опублікованій Кенсінгтонським палацом, молода фотографка сказала:
«Для мене було справжньою честю співпрацювати. Поєднуючи нашу спільну творчість з елементами класичної портретної фотографії та природи, команда злагоджено працювала, щоб сфотографувати цей момент перед державним бенкетом Нігерії — і я глибоко зворушена тим, як гарно все це вийшло».
Для фотографки це був не перший досвід роботи з членом британської королівської родини. Минулого року Крістіна робила портрети герцогині Единбурзької до її 60-річчя у її будинку у Бегшот-Парку. Вона також має шанувальницю у королівській родині — леді Амелію Віндзор.