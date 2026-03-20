Принц Вільям та принцеса Кейт поділилися новим портретним фото

У четвер принц і принцеса Уельські потішили своїх шанувальників новим портретом, зробленим під час державного бенкету у Віндзорському замку.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Кейт та принц Вільям / © Instagram принца і принцеси Уельских

Бенкет був організований королем Чарльзом і королевою Каміллою на честь візиту президента Нігерії та першої леді, який відвідала і подружжя Уельських.

Знімок для Кетрін та Вільяма зробила молода британсько-нігерійська фотографка Крістіна Ебенезер перед державним бенкетом у Віндзорському замку.

Пара позувала поруч, осяючи камеру своїми усмішками. Кетрін була в смарагдовій сукні від Andrew Gn, яка, мабуть, була відсиланням до прапора Нігерії і в тіарі принцеси Діани «Вузлики кохання». Принц Вільям, тим часом, мав елегантний вигляд у білій краватці-метелику та фраку.

Крістіна назвала це «справжньою честю» — фотографувати майбутнього короля та його дружину. У заяві, опублікованій Кенсінгтонським палацом, молода фотографка сказала:

«Для мене було справжньою честю співпрацювати. Поєднуючи нашу спільну творчість з елементами класичної портретної фотографії та природи, команда злагоджено працювала, щоб сфотографувати цей момент перед державним бенкетом Нігерії — і я глибоко зворушена тим, як гарно все це вийшло».

Принцеса Кейт і принц Вільям на банкеті у Віндзорському замку / © Getty Images

Для фотографки це був не перший досвід роботи з членом британської королівської родини. Минулого року Крістіна робила портрети герцогині Единбурзької до її 60-річчя у її будинку у Бегшот-Парку. Вона також має шанувальницю у королівській родині — леді Амелію Віндзор.

