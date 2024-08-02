Без бюстгальтера: Глое Кардашян позувала перед об'єктивом фотокамери топлес

Менша сестра Кім Кардашян і зірка реаліті сама рекламує одяг власного бренду.
Глое Кардашян опублікувала в Instagram знімки з промокампанії нової колекції джинсового одягу свого бренду Good American.
Перед об'єктивом фотокамери вона постала топлес. На Глое були лише джинси-кльош, а ось оголені груди вона прикривала курткою з деніму.
Кардашян розпустила волосся і накрутила його в локони, зробила макіяж у нюдово-бежевих тонах і прикрасила зап'ястя золотим браслетом.
Нагадаємо, Глое Кардашян у сукні-сітці продемонструвала сексуальні форми.
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