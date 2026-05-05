Донька найбагатшої людини Індії одягла на Met Gala 200 діамантів і сарі з золота

Іша Амбані / © Getty Images

Цьогорічна тема Met Gala — Fashion Is Art («Мода — це мистецтво») була зосереджена на тілі як художньому полотні, тому червона доріжка перетворилася на своєрідний живий музей. Найвідоміші зірки прибули в образах, що балансували між високою модою та художніми витворами мистецтва. У число найрозкішніших потрапив образ Іші Амбані — доньки індійського мільярдера, якого часто називають найбагатшою людиною Індії.

За даними Vogue India, її вбрання пошите на замовлення брендом Gaurav Gupta. Сарі зіткане з чистих золотих ниток і на створення його було витрачено понад 1200 годин та майстерність 25 майстрів, причому основна частина роботи була присвячена ліфу, на оздоблення якого знадобилося 200 діамантів. Камені пришито вручну і взято з приватної колекції Ніти Амбані — матері Іші.

«Це сарі, виткане вручну, а блуза оздоблена прикрасами моєї мами», — розповіла Іша про свій образ. Вона додала, що всі аксесуари в цьому луку — це «різні речі, які мають для мене сентиментальне значення».

Серед цих пам’ятних речей, за її словами, є «подарунок, який я отримала, коли народилися мої діти», а також «інші речі, що мають для мене особливу емоційну цінність».

Також можна помітити цікаву деталь — сумку-сітку, у якій був фрукт.

