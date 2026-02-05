Тейлор Свіфт одягла оксамитову сукню за 3500 гривень на вечірку "Греммі"

Тейлор Свіфт / © Associated Press

Тейлор Світ не прийшла на «Греммі», однак її заскочили на закритій вечірці церемонії. Співачка з’явилася у мінісукні чорного кольору від бренду Little Lies, який вже носила раніше. Відео опублікували у фан-акаунті спічачки у соцмережі Х.

Таку ж сукню попзірка носила одягла 2024 року, коли ходила до ресторану зі своєю подругою Блейк Лайвлі. Однак того разу на Тейлор була оксамитова сукня зеленого кольру. Вартість такої сукні 3511 гривень.

Тейлор Свіфт та Блейк Лайвлі / © Getty Images

«70-ті — у моєму серці, і стиль Little Lies дуже сильно натхненний саме цим десятиліттям. Сукню Sweet Jane вперше представили в чорному та оливковому кольорах у нашій осінній колекції 2023 року Sound City, яка надихалася епохою культових артистів 1970-х, що творили історію в студіях звукозапису», — розповіла співзасновниця бренду Джейд Робертсон.

«Ця сукня з еластичного жатого оксамиту з такою багатою текстурою, що виглядає візуально приголомшливо, але водночас неймовірно комфортна. Її створили як жіночний силует, який водночас залишається максимально носибельним — і це ідеально резонує з естетикою Тейлор».

«Те, що Тейлор Свіфт є не просто нашою клієнткою, а й знову й знову обирає наш бренд, — це те, через що я ніколи не перестану фанатіти!» — додала також Робертсон. «Те, як Тейлор підтримує невеликі незалежні бренди, що поділяють її цінності, і підсилює їхній голос для своєї глобальної аудиторії, — чудовий приклад того, як вплив знаменитостей можна використовувати на благо».