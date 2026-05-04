Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 4-6 травня

Найближчим часом очікується низька сонячна активність.

Чи будуть магнітні бурі найближчим часом

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 4-6 травня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

З понеділка по середу, 4-6 травня, очікується низька сонячна активність — геомагнітна обстановка буде стабільною і спокійною. У цей період не прогнозується відчутних магнітних коливань або бур, отже, магнітосфера Землі залишиться в межах норми.

Такі дні вважаються найбільш сприятливими для самопочуття, особливо для метеозалежних людей. Цей період добре підходить для активної роботи, занять спортом і планування важливих справ.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.

