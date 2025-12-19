Ідеальне місце для позаземного життя: на Титані виявили теплі «кишені» з водою

Супутник Сатурна Титан / © Вікіпедія

Вчені переглянули дані місії NASA Cassini і дійшли висновку, що внутрішня будова супутника Сатурна Титана відрізняється від попередніх гіпотез. Замість глобального підземного океану там, ймовірно, існує складна система з льоду та талої води.

Про результати дослідження, опублікованого в журналі Nature, розповідає LiveScience.

«Крижана каша» замість моря

Ще у 2008 році апарат Cassini надіслав дані, які натякали на існування океану під корою Титана. Але новий аналіз свідчить про те, що під поверхнею ховаються «тунелі з крижаної каші та кишені з талою водою».

«Замість відкритого океану, як на Землі, ми, ймовірно, дивимося на щось більше схоже на арктичний морський лід або водоносні горизонти», — пояснив співавтор дослідження Батіст Журно з Університету Вашингтона.

Гравітаційний тест

Ключем до відкриття стала гравітація Сатурна. Обертаючись навколо планети-гіганта, Титан розтягується і сплющується під дією приливних сил.

Вчені виявили, що форма супутника починає змінюватися лише через 15 годин після моменту найсильнішого гравітаційного впливу Сатурна. Така затримка вказує на те, що всередині Титана відбувається значне розсіювання енергії, що характерно саме для в’язкої, «кашоподібної» суміші, а не для рідкої води.

Комфортні +20°C для життя

Хоча відсутність океану може здатися поганою новиною для пошуку життя, вчені налаштовані оптимістично.

У цій «крижаній каші» можуть існувати ізольовані кишені з прісною водою, де температура сягає комфортних для життя 20 градусів за Цельсієм (68°F). Ба більше, у таких невеликих резервуарах концентрація поживних речовин може бути значно вищою, ніж у величезному розбавленому океані.

Перевірити ці теорії зможе місія NASA Dragonfly («Бабка»). Це літальний апарат, який планують запустити у 2028 році. Він має прибути на Титан у 2034-му і стане другим після марсіанського Ingenuity дроном, що літатиме в атмосфері іншого небесного тіла.

