Вчені виявили крихітну рибу з унікальною анатомією: який вона має вигляд (фото)

Вчені повідомили про відкриття двох нових видів риб у тропічних лісах Амазонки, які мають незвичну особливість будови тіла, що ніколи раніше не була задокументована.

Як передає NTK, йдеться про мініатюрних представників роду Priocharax, довжина яких не перевищує 2,5 сантиметра.

Попри свої крихітні розміри, ці риби мають тонку шкірну перетинку у формі диска між черевними плавцями. Вона утворює під тілом своєрідну «завісу» — анатомічну структуру, не відому раніше серед настільки малих видів риб.

Відкриття кидає виклик поширеному уявленню, що в процесі еволюції дуже дрібні організми втрачають складні елементи будови. Натомість нові види демонструють несподівано високий рівень морфологічної складності.

Новий вид риб / Фото: Federal University of São Carlos

Дослідники з Федерального університету Сан-Карлоса зазначили, що аналіз матеріалів з нещодавніх експедицій у поєднанні з вивченням музейних зразків підтвердив існування двох нових видів Priocharax у цьому регіоні. Вчені також звернули увагу на те, що місця відбору зразків розташовані поблизу охоронюваних природних територій Бразилії, що підкреслює їхню ключову роль у збереженні біорізноманіття.

Новий вид риб / Фото: Federal University of São Carlos

За словами науковців, відкриття посилює аргументи на користь подальших досліджень Амазонки та захисту рідкісних видів, зокрема Priocharax rex. Функція незвичної перетинки між плавцями наразі залишається загадкою.

Новий вид риб / Фото: Federal University of São Carlos

Фахівці припускають, що ця структура може відігравати роль у шлюбній поведінці як засіб комунікації або допомагати рибі стабілізувати рух під час плавання поблизу дна річки. Для підтвердження цих гіпотез необхідні додаткові спостереження в природному середовищі існування.

Нові види були зібрані в чорноводній річці на півдні Колумбії, неподалік міста Сан-Рафаель. Вчені планують повернутися до регіону для подальших досліджень.

Нагадаємо, раніше вчені вперше зняли невідомий вид кальмара, який закопується у дно океану.