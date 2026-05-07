Чому не можна починати день з кави: дієтологи розвінчали популярний міф

Час вживання кави має значення для відчуття бадьорості

Американські дієтологи цього тижня поділилися новими дослідженнями про те, як правильний час вживання кави допомагає уникнути раптової втоми та зберегти максимальну бадьорість протягом усього дня.

Чому іноді варто відкласти ранкову чашку напою та як кофеїн впливає на наш організм, пише EatingWell.

Ідеальний час для кофеїну

Експерти зазначають, що насправді не існує єдиного універсального часу для кави, адже найкраще підлаштовувати її вживання під періоди, коли вам найбільше потрібна концентрація. Кофеїн починає діяти вже через 15-30 хвилин після першого ковтка, а його максимальний ефект у крові досягається приблизно через одну-дві години.

Хоча популярна теорія стверджує, що кава одразу після пробудження різко підвищує рівень кортизолу (гормону стресу), науковці запевняють, що для регулярних кавоманів цей ефект є мінімальним. Проте фахівці радять: якщо ви добре виспалися, краще відкласти ранкову чашку на пізніший час, щоб запобігти раптовому спаду енергії у другій половині дня.

«Кофеїн найефективніший для фізичних вправ, якщо його вживати приблизно за 30–60 хвилин до тренування, оскільки саме тоді він досягає піку в крові та може підвищити витривалість», — пояснила дієтологиня Меган Ормсбі.

Приховані загрози від надмірного вживання

Попри всі переваги напою, неправильний час або надмірна кількість випитої кави можуть призвести до серйозних проблем зі сном та нервовою системою. Період напіввиведення кофеїну коливається від 1,5 до 9,5 годин залежно від генетики, стану здоров’я та навіть висоти над рівнем моря, тому надто пізня порція еспресо часто стає причиною нічного безсоння.

Крім того, кава діє як потужний стимулятор центральної нервової системи, і перевищення безпечної дози у 400 міліграмів (близько двох-трьох чашок на день) може викликати підвищену тривожність та тремтіння в тілі. З часом організм звикає до стимулятора, тому для збереження того самого рівня бадьорості експерти рекомендують робити короткі перерви у вживанні кави, а енергію підтримувати завдяки повноцінному сну, фізичній активності та збалансованому харчуванню.

