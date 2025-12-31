Як пережити свята без стресу та сварок: п′ять простих способів

Новий рік / © Credits

Реклама

Грудень традиційно вважається найчарівнішим, але водночас і найбільш виснажливим місяцем. Нескінченні списки покупок, підготовка святкового столу та обов’язкові вечірки часто призводять до того, що замість радості люди відчувають емоційне вигорання.

Про це пише Real Simple.

У святкові дні, коли в домі збирається велика родина, спілкування з найближчими часто відходить на другий план. Сімейна терапевтка Колетт Джейн Фер радить повернутися до «старомодних» розваг.

Реклама

Експертка рекомендує відкласти смартфони та дістати настільні ігри або пазли. Спільна робота над пазлом або гра в шаради дозволяють повернутися в момент «тут і зараз». Такі прості заняття дають змогу перемкнути увагу, посміятися та відчути єдність без цифрового шуму.

Спільна фізична активність

У щільному графіку важко знайти час і на спорт, і на зустрічі з друзями. Сертифікована тренерка Ребекка Стюарт пропонує поєднати ці два пункти.

Замість того, щоб скасовувати тренування заради кави, запросіть друга із собою. Це може бути спільна пробіжка, похід до спортзалу або навіть розтяжка у вітальні. Головне — не результат, а процес. Якщо хочеться чогось святкового, ідеальним варіантом стане похід на ковзанку.

Шопінг — розвага, а не обов’язок

Купівля подарунків часто перетворюється на стресовий марафон наодинці. Проте цей процес можна перетворити на приємне дозвілля. Похід різдвяним ярмарком із чашкою какао або кави у компанії друга змінює сприйняття рутини.

Реклама

Навіть якщо ви нічого не купуєте, прогулянка серед святкових вогнів допомагає розслабитися. Альтернативний варіант для тих, хто не любить натовп — спільний онлайн-шопінг удома під різдвяну музику.

Коворкінг для продуктивності

У грудні важко зосередитися на роботі, але «спільна праця» може стати порятунком. Метод, відомий як «body doubling» (коли присутність іншої людини допомагає працювати), є ефективним способом поєднати корисне з приємним.

Можна зустрітися в кафе або вдома, обмінятися новинами за кавою, а потім разом попрацювати над своїми завданнями. Це створює відчуття підтримки та підвищує продуктивність без необхідності вести безперервну розмову.

Якщо ж близькі люди знаходяться далеко, важливо не обмежуватися лише текстовими повідомленнями. Експерти радять запланувати формат «прогулянка та розмова».

Реклама

Одягніться тепліше, надіньте навушники та вийдіть на прогулянку, розмовляючи телефоном. Ритмічна ходьба та голос рідної людини в навушниках діють заспокійливо, а фізична активність на свіжому повітрі покращує настрій та знижує рівень тривожності.

Нагадаємо, мовознавці застерігають українців від уживання фрази «із прошедшим», під час привітання зі святами, адже це є калькою з російської мови. Натомість радять використовувати нормативні варіанти — як у неформальному спілкуванні («З минулим Новим роком», «Хоч і з запізненням, але вітаю…»), так і в офіційних листах («Вітаю вас із минулим Новим роком»). Також експерти наголошують: правильно вітати «з прийдешнім», а не «з наступаючим».