Яке свято 6 жовтня 2025 року / © ТСН

6 жовтня 2025 року — понеділок. 1320-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 6 жовтня, віряни святкують день пам’яті святого апостола Томи. За переказами, він походив із Галілеї, можливо — з околиць міста Паніас (сучасний Баньяс). Про його родину відомостей у Писанні немає. Тома став одним з апостолів після заклику Христа. Тома виявив рішучість і відданість, коли, почувши про намір Ісуса йти до Юдеї, сказав іншим учням: “Ходімо й ми, щоб померти з Ним”. Це свідчить про його відвагу та готовність іти за Учителем навіть на смерть.

Після Вознесіння Господнього апостоли вирушили проповідувати по світу. За переказами, Тома отримав місію проповідувати в Парфії, Персії та Індії. Святий Тома прийняв мученицьку смерть близько 72 року: за переказами, його вбили списами біля міста Милапур (поблизу сучасного Ченнаї). На цьому місці нині стоїть базиліка Святого Томи — одна з трьох великих базилік у світі, збудованих на місцях поховання апостолів (разом з храмами святого Петра в Римі та святого Якова в Сантьяго-де-Компостела).

Що не можна робити 6 жовтня

Не можна важко працювати — наші предки вірили, що важка робота може “розгнівити” святого.

Не слід починати нових справ — казали: “На Тому — що почнеш, те й зупиниться”.

Забороняється різати тканину, шити — в цей день такі дії “ріжуть долю” або можуть “заплутати життєві шляхи”.

Народні прикмети і традиції на 6 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

тиха і ясна погода — до довгої і теплої осені;

вранці туман, а потім виглянуло сонце — чекайте на м’яку осінь;

листя з дерев ще не опало — морози затримаються;

вітер зі сходу чи з півночі — чекайте на різке похолодання і ранню зиму;

на Тому випав перший сніг — зима обіцяє бути морозною і довгою;

іній чи холодна роса вранці — до наближення стійких холодів.

6 жовтня випав перший сніг — зима обіцяє бути морозною і довгою / © unsplash.com

В народі 6 жовтня носило назву Томине Заговіння. Оскільки день припадав на період, коли вже завершували основні сільськогосподарські роботи та готувалися до холодів. Часто казали: “Прийшов Тома — готуйся до зими вдома”.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 6 жовтня

Які завтра іменини: Іван, Макар, Хома.

Талісманом людини, народженої 6 жовтня є гіацинт. Цей коштовний камінь здавна привертав увагу людей і нині залишається надзвичайно популярним. У давнину гіацинт шанували як потужний символ глибокої мудрості, а його власники вірили, що він здатен приносити успіх і сприятливі обставини тим, хто його носить.

Цього дня народилися:

1971 рік — Вадим Гутцайт, український фехтувальник, олімпійський чемпіон;

1980 рік — Оксана Яковлєва, українська біатлоністка;

1989 рік — Сергій Мошляк, український ді-джей, музикант, композитор, та продюсер.

Пам’ятні дати 6 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 6 жовтня:

1553 рік — за наказом султана Сулеймана І Пишного страчують його сина — шехзаде Мустафу;

1596 рік — розпочинає роботу Берестейський церковний собор, який мав визначальний вплив на подальші стосунки між православною та католицькою церквами на українських землях;

1618 рік — українське військо під проводом гетьмана Петра Сагайдачного виступає в напрямку Москви, де завдає нищівної поразки московському війську під командуванням Бутурліна;

1648 рік — війська Богдана Хмельницького оточують Львів, розпочавши його облогу під час визвольної війни українського народу;

1701 рік — Києво-Могилянська колегія отримує офіційний статус академії, ставши одним із провідних освітніх та духовних центрів Східної Європи;

1829 рік — відбувається перший пробний рейс паровоза “Ракета”, створеного британським інженером Джорджем Стефенсоном, між Манчестером і Ліверпулем;

1848 рік — у Відні вибухає народне повстання, що переростає в широку революцію 1848–1849 років, охопивши значну частину Європи;

1917 рік — відбувається І Всеукраїнський з’їзд товариств ”Просвіта”;

1927 рік — в Нью-Йорку відбувається прем’єра першого звукового фільму;

1948 рік — у Ашгабаті стається один із найруйнівніших землетрусів ХХ століття, який призводить до численних жертв;

1973 рік — під час юдейського свята Йом-Кіпур, єгипетські та сирійські війська раптово атакують Ізраїль, розпочавши Війну Судного дня;

1975 рік — футбольний клуб “Динамо” (Київ) здобуває перемогу в Суперкубку УЄФА, вдруге обігравши мюнхенську “Баварію” з рахунком 2:0 (перший матч — 1:0);

2018 рік — у Буенос-Айресі (Аргентина) урочисто відкриваються ІІІ Літні Юнацькі Олімпійські ігри.

Яке завтра свято в Україні і світі

6 жовтня в Україні і світі святкують Міжнародний день лікаря / © unsplash.com

6 жовтня в Україні і світі святкують Міжнародний день лікаря. Його мета — висловити повагу, вдячність і визнання ролі лікарів у збереженні життя та здоров’я людей. День лікаря був започаткований Всесвітньою медичною асоціацією (WMA) 1988 року, щоб підкреслити професійну і моральну відповідальність лікарів перед людством.

Також 6 жовтня Всесвітній день запобігання булінгу. Міжнародна ініціатива, яка присвячена поширенню обізнаності про булінг, його наслідки та методи протидії. Його святкують щорічно, щоб нагадати суспільству про важливість безпечного та толерантного середовища для всіх людей, особливо для дітей та молоді.

А ще 6 жовтня Всесвітній день дитячого церебрального паралічу. міжнародна ініціатива, присвячена підвищенню обізнаності про дитячий церебральний параліч та підтримці людей, які з ним живуть. Головний заклик: “Рівні можливості для всіх дітей”. День нагадує, що підтримка, розуміння та інклюзія можуть змінити життя людей з ДЦП на краще.

6 жовтня святкують Всесвітній день охорони місць проживання. Припадає на перший понеділок жовтня. Він був започаткований 1979 року в рамках Бернської конвенції — міжнародної угоди Ради Європи, спрямованої на охорону дикої флори та фауни, а також природних середовищ їхнього існування. Конвенція набула чинності 1 січня 1982 року, і з того часу цей день став важливим етапом у глобальних зусиллях із збереження біорізноманіття.

Також 6 жовтня Всесвітній День архітектора та архітектури. Припадає на перший понеділок жовтня. Свято було започатковане Міжнародним союзом архітекторів (UIA) 1985 року. Щороку UIA пропонує тему дня, що акцентує увагу на актуальних викликах у містобудуванні, сталому розвитку та архітектурі. Свято також підкреслює поєднання креативності та відповідальності, яке лежить в основі архітектурної професії.